Cizre'de MEBİ Tanıtımı: Şahan İke Öğrencilere Anlattı

Şırnak Cizre'de Şehit Sait Atak İlkokulu-Ortaokulu öğrencilerine İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, yapay zeka destekli MEBİ platformunun eğitimdeki katkılarını anlattı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 13:27
Şırnak’ın Cizre ilçesinde Şehit Sait Atak İlkokulu-Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, MEBİ (Bireysel Öğrenme Platformu)nin eğitimde sağladığı katkılar ve sunduğu ayrıcalıkları öğrencilere aktardı.

Ziyaret ve değerlendirmeler

İke, Şube Müdürü Sabri Salgut ile birlikte Menderes Ortaokulu ve Şehit Sait Atak İlkokulu-Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle görüştü. Okul yöneticileri ve öğretmenlerle yapılan görüşmelerde eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

MEBİ'nin eğitimdeki rolü

İke, bilgiyi hikmetle yoğuran; iyi, doğru ve güzel olanı merkeze alan eğitim anlayışının maarif davanın temelini oluşturduğunu vurguladı. Asırlardır sözünü hikmetten, yönünü irfandan alan köklü eğitim geleneğinin, çağın imkânlarıyla buluşarak geleceğe taşındığını ifade etti.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen yapay zeka destekli MEBİ platformunun sisteme sağladığı katkılara dikkat çeken İke, platformun ücretsiz olarak sunulduğunu, öğrencilerin bireysel öğrenme hızlarına uygun içerikler sağladığını ve öğretmenlere rehberlik ettiğini belirtti. İke, platformun aynı zamanda fırsat eşitliğini güçlendirdiğini ve beceri- yetkinlik temelli ölçme-değerlendirme süreçlerini desteklediğini kaydetti.

Yaygınlaştırma ve yönlendirme çalışmaları

İke, ilçede platformun yaygın ve etkin kullanımını sağlamak amacıyla tanıtım faaliyetlerinin sürdüğünü, bu çalışmaların ardından okul idareleri ve öğretmenler tarafından bilgilendirme ve yönlendirme faaliyetlerinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

