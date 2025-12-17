DOLAR
Bor’da Miniklere Yerli Malı Haftası ile Yerli Üretim Bilinci Aşılandı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte çocuklara yerli üretim, kültür ve sanatla tanıtıldı; miniklerde kalıcı farkındalık hedeflendi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 13:34
Bor’da Miniklere Yerli Malı Haftası ile Yerli Üretim Bilinci Aşılandı

Bor’da Miniklere Yerli Malı Haftası ile Yerli Üretim Bilinci Aşılandı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü iş birliğiyle Bor 75. Yıl Dr. Feriha Celal Cığız Anaokulu’nda düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliği, alışılmış kutlamanın ötesine geçen içeriğiyle dikkat çekti.

Etkinlik içeriği ve uygulama

Programda çocuklar, aileleri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan yerli ürünlerden oluşan yiyecekleri tattı ve yöresel kıyafetler giydi. Okulda oluşturulan özel alanlarda yöresel ürünlerin tanıtımı yapıldı; hazırlanan panolar aracılığıyla yerli ve milli üretime dair bilgilendirmeler sunuldu. Minikler hem görerek hem de deneyimleyerek yerli ürünlerle tanışma fırsatı buldu.

Etkinliğe katılan yerel sanatçılar Yaşar Yüksel, Cavit Özel ve Halil İbrahim Demirtaş, yerel kültürde önemli yere sahip müzik aletlerini çocuklara tanıttı ve birlikte türküler söyleyerek geleneği eğlenceli bir atmosferde aktardı.

Okul yönetiminin hedefleri

75. Yıl Dr. Feriha Celal Cığız Anaokulu Müdürü Yeşim Erdal, eğitimin ailede başladığını ve okul öncesi dönemin çocukların ilk sosyal deneyimlerini yaşadığı çok önemli bir süreç olduğunu vurguladı. Erdal, amaçlarının geçmişten gelen değerleri geleceğe aktarmak ve çocuklarda erken yaşta yerli ve milli üretim farkındalığı oluşturmak olduğunu belirtti.

Erdal, Yerli Malı Haftası’nı yalnızca evden getirilen yiyeceklerle sınırlı bir anlayıştan çıkarmak istediklerini, bu nedenle yerel sanatçıları okula davet ettiklerini ve Teknofest Kulübü iş birliğiyle yerli ve milli üretim araçlarının tanıtımının yapılacağını söyledi.

Müdür Erdal, etkinliğin amacının çocukları yalnızca tüketen bireyler olmaktan çıkarıp üreten bir toplumun parçası haline getirmek olduğunu ve yerli ürün kodlarına dikkat çekerek bu bilincin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine değindi.

