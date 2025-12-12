DOLAR
42,69 -0,22%
EURO
50,12 0,08%
ALTIN
5.925,59 -1,26%
BITCOIN
3.951.581,29 -1,1%

Adana'da Öğrenciler Gazzeli Çocuklar İçin 'Barış' ve 'Özgürlük' Balonları Uçurdu

Adana'da Şehit Erhan Taştimur İlkokulu öğrencileri, Gazzeli çocuklar için 'barış' ve 'özgürlük' mesajlı balonlar uçurdu.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 12:29
Adana'da Öğrenciler Gazzeli Çocuklar İçin 'Barış' ve 'Özgürlük' Balonları Uçurdu

Adana'da Öğrenciler Gazzeli Çocuklar İçin 'Barış' ve 'Özgürlük' Balonları Uçurdu

Adana'da Şehit Erhan Taştimur İlkokulu öğrencileri, Gazzeli çocuklara dikkat çekmek amacıyla 'barış' ve 'özgürlük' dileklerini yazdıkları notları renkli uçan balonlara bağlayarak gökyüzüne bıraktı.

Şehit Erhan Taştimur İlkokulu Müdürü Neşat Arıkan, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, İsrail'in zulmü sonrası Gazze'de zor durumda kalan çocuklara dikkat çekilmeye çalışıldı.

Okul bahçesinde gerçekleşen organizasyonda öğrenciler, kendi yazdıkları iyi dilek notlarını balonlara iliştirdi. Öğretmenlerin rehberliğinde yapılan etkinlikte minikler, dünyada savaşların sona ermesi, tüm çocukların özgürce yaşayabilmesi ve geleceğin daha umut dolu olması için mesajlar gönderdi. Etkinlikle amaçlanan, çocuklarda farkındalık oluşturarak barış ve özgürlüğün önemini küçük yaşlarda benimsetmekti.

Ortak dilek barış ve özgürlük

Melek Akdağ: 'İnsanların haklarıyla ilgili balonları havaya atacağız. Çok mutluyum. Filistin’deki çocukların hakları için balonları atacağız.'

Zeynep Coşkun: 'Yaşama hakkı en temel haktır.'

Derin Yıldırım: 'Filistin’deki çocuklar için balon uçuruyoruz. Balonumda eşitlik, özgürlük, adalet ve barış yazıyor.'

Hülya Demirdağ: 'Biz burada rahat uyurken onlar bombayla uyanıyor. Bu, onlar için kolay bir durum değil. Onların özgür olmasını hepimiz istiyoruz. Gazze’nin özgür olması için balon uçuruyoruz.'

Daha sonra çocuklar ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı. Gökyüzüne yükselen rengârenk balonlar, öğrencilerin coşkulu alkışlarıyla birlikte Adana semalarında umut dolu bir görüntü oluşturdu.

Etkinliğe Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik ve veliler de katıldı.

ADANA'DA İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ, GAZZELİ ÇOCUKLAR İÇİN "BARIŞ" VE "ÖZGÜRLÜK" DİLEKLERİNİ UÇAN...

ADANA'DA İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ, GAZZELİ ÇOCUKLAR İÇİN "BARIŞ" VE "ÖZGÜRLÜK" DİLEKLERİNİ UÇAN BALONLARA İLİŞTİRİP GÖKYÜZÜNE BIRAKTI.

ADANA'DA İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ, GAZZELİ ÇOCUKLAR İÇİN "BARIŞ" VE "ÖZGÜRLÜK" DİLEKLERİNİ UÇAN...

İLGİLİ HABERLER

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yusuf Tekin'den Kadıköy'de Sürpriz Ziyaret: 8. Sınıf Temsilcisinin CİMER Daveti Kabul Edildi
2
Muş’ta Deneyap’ta “İleri Robotik” Eğitimleri Devam Ediyor
3
Prof. Dr. Hasan Uslu yeniden rektör: "Niğde ve üniversitemiz için daha güçlü çalışacağız"
4
Üstün Dökmen İzmir’de: Ailede ve Okulda Kaliteli İletişim Semineri
5
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Karar Alma Mekanizmalarını Sağlıklı, Demokratik ve Özgürlükçü Yürütüyoruz
6
Gebze'de "Cevher Çocuk" Projesi Başlıyor: Üniversite Destekli Yetenek Tarama
7
Jandarmadan SUBÜ'de KADES ve UYUMA Eğitimi: 'Kadına El Kalkmaz' Mesajı

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?