Adana'da Öğrenciler Gazzeli Çocuklar İçin 'Barış' ve 'Özgürlük' Balonları Uçurdu

Adana'da Şehit Erhan Taştimur İlkokulu öğrencileri, Gazzeli çocuklara dikkat çekmek amacıyla 'barış' ve 'özgürlük' dileklerini yazdıkları notları renkli uçan balonlara bağlayarak gökyüzüne bıraktı.

Şehit Erhan Taştimur İlkokulu Müdürü Neşat Arıkan, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, İsrail'in zulmü sonrası Gazze'de zor durumda kalan çocuklara dikkat çekilmeye çalışıldı.

Okul bahçesinde gerçekleşen organizasyonda öğrenciler, kendi yazdıkları iyi dilek notlarını balonlara iliştirdi. Öğretmenlerin rehberliğinde yapılan etkinlikte minikler, dünyada savaşların sona ermesi, tüm çocukların özgürce yaşayabilmesi ve geleceğin daha umut dolu olması için mesajlar gönderdi. Etkinlikle amaçlanan, çocuklarda farkındalık oluşturarak barış ve özgürlüğün önemini küçük yaşlarda benimsetmekti.

Ortak dilek barış ve özgürlük

Melek Akdağ: 'İnsanların haklarıyla ilgili balonları havaya atacağız. Çok mutluyum. Filistin’deki çocukların hakları için balonları atacağız.'

Zeynep Coşkun: 'Yaşama hakkı en temel haktır.'

Derin Yıldırım: 'Filistin’deki çocuklar için balon uçuruyoruz. Balonumda eşitlik, özgürlük, adalet ve barış yazıyor.'

Hülya Demirdağ: 'Biz burada rahat uyurken onlar bombayla uyanıyor. Bu, onlar için kolay bir durum değil. Onların özgür olmasını hepimiz istiyoruz. Gazze’nin özgür olması için balon uçuruyoruz.'

Daha sonra çocuklar ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı. Gökyüzüne yükselen rengârenk balonlar, öğrencilerin coşkulu alkışlarıyla birlikte Adana semalarında umut dolu bir görüntü oluşturdu.

Etkinliğe Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik ve veliler de katıldı.

