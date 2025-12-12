DOLAR
42,69 -0,22%
EURO
50,12 0,08%
ALTIN
5.925,59 -1,26%
BITCOIN
3.951.581,29 -1,1%

Niğde'de 'Siyer-i Nebi' Bilgi Yarışması Finali

Mevlid-i Nebi’nin 1500. yılı kapsamında düzenlenen 'Siyer-i Nebi' Bilgi Yarışması finali Niğde'de gerçekleştirildi; dereceye giren çocuklara ödüller verildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 12:07
Niğde'de 'Siyer-i Nebi' Bilgi Yarışması Finali

Niğde'de 'Siyer-i Nebi' Bilgi Yarışması Finali

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Mevlid-i Nebi’nin 1500. yılı dolayısıyla koruma ve bakım altında bulunan çocuklara yönelik düzenlenen 'Siyer-i Nebi' Bilgi Yarışması finali gerçekleştirildi.

Törene katılım ve vurgular

Final etabına Niğde Valisi Cahit Çelik, eşi Nermin Çelik, Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler ve Müftü Vekili Kadir Atay katıldı.

Vali Cahit Çelik, programda yaptığı konuşmada Peygamber Efendimiz’in örnek ahlakının çocuklar tarafından öğrenilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak; "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzde düzenlenen yarışma, ödül töreni ve sohbetler eşliğinde anlamlı bir günü birlikte yaşadık. Katkı sunan herkese, özellikle de bu güzel programı titizlikle hazırlayan il müdürlüğümüze ve büyük bir gayretle hazırlanan çocuklarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler ise; "Bilgi, özgüven ve heyecan dolu dakikaların yaşandığı yarışma, çocukların Peygamber Efendimiz’in (S.A.V.) hayatına dair birikimlerini sergilediği özel bir etkinliğe dönüştü. Yarışmada sergiledikleri başarıyla koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, Peygamber Efendimizin hayatını anlamada ve onu örnek almada önemli bir adım attı" ifadelerine yer verdi.

Program, dereceye giren çocuklara ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

NİĞDE AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN MEVLİD-İ NEBİ’NİN 1500. YILI NEDENİYLE...

NİĞDE AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN MEVLİD-İ NEBİ’NİN 1500. YILI NEDENİYLE KORUMA VE BAKIM ALTINDA KALAN ÇOCUKLARA YÖNELİK DÜZENLENEN “SİYER-İ NEBİ” BİLGİ YARIŞMASI DÜZENLENDİ.

NİĞDE AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN MEVLİD-İ NEBİ’NİN 1500. YILI NEDENİYLE...

İLGİLİ HABERLER

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yusuf Tekin'den Kadıköy'de Sürpriz Ziyaret: 8. Sınıf Temsilcisinin CİMER Daveti Kabul Edildi
2
Muş’ta Deneyap’ta “İleri Robotik” Eğitimleri Devam Ediyor
3
Prof. Dr. Hasan Uslu yeniden rektör: "Niğde ve üniversitemiz için daha güçlü çalışacağız"
4
Üstün Dökmen İzmir’de: Ailede ve Okulda Kaliteli İletişim Semineri
5
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Karar Alma Mekanizmalarını Sağlıklı, Demokratik ve Özgürlükçü Yürütüyoruz
6
Gebze'de "Cevher Çocuk" Projesi Başlıyor: Üniversite Destekli Yetenek Tarama
7
Jandarmadan SUBÜ'de KADES ve UYUMA Eğitimi: 'Kadına El Kalkmaz' Mesajı

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?