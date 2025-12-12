Niğde'de 'Siyer-i Nebi' Bilgi Yarışması Finali

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Mevlid-i Nebi’nin 1500. yılı dolayısıyla koruma ve bakım altında bulunan çocuklara yönelik düzenlenen 'Siyer-i Nebi' Bilgi Yarışması finali gerçekleştirildi.

Törene katılım ve vurgular

Final etabına Niğde Valisi Cahit Çelik, eşi Nermin Çelik, Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler ve Müftü Vekili Kadir Atay katıldı.

Vali Cahit Çelik, programda yaptığı konuşmada Peygamber Efendimiz’in örnek ahlakının çocuklar tarafından öğrenilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak; "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzde düzenlenen yarışma, ödül töreni ve sohbetler eşliğinde anlamlı bir günü birlikte yaşadık. Katkı sunan herkese, özellikle de bu güzel programı titizlikle hazırlayan il müdürlüğümüze ve büyük bir gayretle hazırlanan çocuklarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler ise; "Bilgi, özgüven ve heyecan dolu dakikaların yaşandığı yarışma, çocukların Peygamber Efendimiz’in (S.A.V.) hayatına dair birikimlerini sergilediği özel bir etkinliğe dönüştü. Yarışmada sergiledikleri başarıyla koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, Peygamber Efendimizin hayatını anlamada ve onu örnek almada önemli bir adım attı" ifadelerine yer verdi.

Program, dereceye giren çocuklara ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

