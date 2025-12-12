DOLAR
Prof. Dr. Hasan Uslu yeniden rektör: "Niğde ve üniversitemiz için daha güçlü çalışacağız"

Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi rektörlüğüne yeniden atandı; Cumhurbaşkanı ve YÖK'e teşekkür ederek Niğde ve üniversite için güçlü çalışma sözü verdi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 12:53
Prof. Dr. Hasan Uslu yeniden rektör: "Niğde ve üniversitemiz için daha güçlü çalışacağız"

Prof. Dr. Hasan Uslu yeniden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi rektörü

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Hasan Uslu, atama kararının ardından yayımladığı mesajla teşekkür ve hedeflerini paylaştı.

Teşekkür ve minnettarlık

Prof. Dr. Uslu mesajında, "Şahsımı bu onurlu göreve layık gören başta saygıdeğer Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a ve kıymetli YÖK üyelerine şükranlarımı arz ederim" ifadelerini kullandı.

Dört yıl önce başlayan görev sürecine değinen Uslu, üniversitenin 32 yılı aşkın köklü yapısı içinde huzurlu bir çalışma ortamı kurmanın ve belirlenen vizyonu güçlendirme çalışmalarının başarıyı beraberinde getirdiğini vurguladı.

Başarıların mimarları ve gelecek hedefi

Rektör Uslu, elde edilen başarıların akademik ve idari personelin katkılarıyla mümkün olduğunun altını çizerek, "Görev ve sorumluluk bilinciyle yeniden bu göreve layık görülmemizde emeği olan tüm mensuplarımıza teşekkür ederim" dedi.

Niğdeli vatandaşlara da özel bir teşekkür ileten Uslu, destekleri, duaları ve bağlılıkları için, "Gece gündüz dualarıyla yanımızda olan, mesajlarıyla güç veren çok kıymetli Niğdeli hemşerilerime ayrı bir teşekkürü borç biliyorum. Gönlü güzel hemşerilerim, Cenabı Allah sizlerden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Uslu, önümüzdeki süreçte hem üniversiteyi hem de Niğde’yi ulusal ve uluslararası düzeyde daha üst noktalara taşımak için şehirle ve tüm paydaşlarla daha güçlü bir birliktelik içinde çalışacaklarını belirterek, "Bu düşüncelerle yeniden atama kararının kahraman şehidimiz ve hemşehrimiz Ömer Halisdemir’in adını onur ve gururla taşıyan Üniversitemize ve medeniyetleri şehri Niğde’mize hayırlı olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE YENİDEN ATANAN PROF. DR. HASAN USLU, KARARIN...

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE YENİDEN ATANAN PROF. DR. HASAN USLU, KARARIN ARDINDAN TEŞEKKÜR MESAJI YAYIMLADI.

