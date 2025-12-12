Muş’ta Deneyap’ta “İleri Robotik” Eğitimleri Devam Ediyor

Muş’ta Deneyap Teknoloji Atölyesi’nde "İleri Robotik" eğitimleri sürüyor

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezinde faaliyet gösteren Deneyap Teknoloji Atölyesi’nde verilen "İleri Robotik" eğitimleri aralıksız devam ediyor. Teknolojiye ilgi duyan gençler, uzman eğitmenler eşliğinde uygulamalı eğitimlerle bilgi ve becerilerini geliştiriyor.

Eğitim içeriği ve uygulama

Program kapsamında öğrenciler; sensör kullanımı, mekanik tasarım, robot kol kontrolü, otonom sistemler ve yapay zekâ destekli uygulamalar üzerine çalışmalar gerçekleştiriyor. Eğitimlerde proje tabanlı öğrenme modeli uygulanarak katılımcıların kendi robotik projelerini geliştirmeleri sağlanıyor.

Gençlerin hedefleri ve etkinlik

Eğitimlere katılanlar, Deneyap’ın sunduğu altyapı sayesinde bilim, teknoloji ve mühendisliğe yönelik ilgilerinin arttığını belirtiyor; gelecekte bu alanda daha büyük projelere imza atmayı hedeflediklerini ifade ediyorlar. İleri robotik eğitimlerinin yıl boyunca süreceği ve öğrencilerin geliştirdiği projelerin dönem sonunda yapılacak etkinlikte sergileneceği bildirildi.

