Doç. Dr. Zeynep Arkan: Dünyayı İyileştiren Gençlik ve Eğitimin Ahlaki Sorumluluğu

Doç. Dr. Zeynep Arkan, SUBÜ Konuşmaları'nda gençlerin teknolojik ve küresel dayanışma gücüyle dünyayı dönüştürdüğünü ve eğitimin ahlaki boyutunun önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 12:12
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen "SUBÜ Konuşmaları" etkinliğinde, gençlerin küresel sorunların çözümündeki rolü kapsamlı biçimde ele alındı. Söyleşinin konuşmacısı Doç. Dr. Zeynep Arkan, gençliğin sosyal medya ve uluslararası dayanışma ağları aracılığıyla dünyada daha etkin bir aktör haline geldiğini vurguladı.

SUBÜ Konuşmaları'nda gençliğin rolü

Doç. Dr. Zeynep Arkan, 5. İstanbul Eğitim Zirvesi Düzenleme Kurulu Başkanı olarak katıldığı söyleşide, gençlerin sahadaki ve dijital ortamdaki reflekslerini örneklerle anlattı. Arkan, söyleşide şunları ifade etti: "Deprem sonrası gönüllü çalışmalardan, Gazze konusundaki küresel duyarlılığa kadar birçok örnek gençlerin iyileştirici gücünü ortaya koydu". Ayrıca, "Bugünün gençliği, teknolojiyi ve küresel dili çok iyi kullanıyor, bu nedenle dünyanın yeni gerçekliğini en hızlı kavrayan grup durumundalar" dedi.

Ahlaktan kopuk bilgi, silah üretir

Arkan, eğitim sistemlerinin yalnızca bilgi aktarımıyla sınırlı kalmaması gerektiğini; gençleri psikolojik savaş, propaganda ve dijital manipülasyonla mücadele edecek şekilde donatmanın önemine dikkat çekti. Konuşmasında şu uyarıyı paylaştı: "Eğitim yoluyla üretilen bilginin bir bomba ya da silaha dönüşmesi, aslında ahlaktan koparılmış bilginin yıkıcı yüzünü gösteriyor. Sorun bilginin kendisinde değil, bilginin kimin çıkarına hizmet ettiğinde ve hangi politik hedeflere bağlandığındadır. Bilgi ahlaki bir zeminle birleşmediğinde, eğitimin kendisini bile yok eden bir araca dönüşebilir."

Arkan ayrıca, Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Eğitim Zirveleri'nin uluslararası bir fikir platformu olduğunu ve zirvelerin, dünyanın farklı coğrafyalarından politika yapıcıları ile eğitimcileri bir araya getirdiğini belirtti. Vakfın 64 ülkede yürüttüğü eğitim faaliyetlerinde akademik gelişim ile karakter eğitiminin bütünleştirildiğini sözlerine ekledi.

Gençliğin teknolojik becerileri ve küresel farkındalığı sayesinde değişime öncülük ettiğini kaydeden Arkan, eğitim politikalarının bu dönüşümü destekleyecek şekilde yeniden şekillendirilmesi gerektiğini vurguladı.

