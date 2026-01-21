Ağrı'da 12. Sınıf Öğrencilerine Üniversite Sınavı Hazırlık Kampı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 12. sınıf öğrencilerine yönelik hayata geçirilen "Üniversite Sınavına Hazırlık Kampı", il genelinden öğrencilerin katılımıyla devam ediyor.

Program İçeriği

Kamp, gönüllü öğretmenlerin rehberliğinde yürütülüyor. Öğrenciler sabah saatlerinde uygulanan akademik ders programlarıyla sınav hazırlıklarını sürdürüyor; öğleden sonraları ise sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle motivasyonları güçlendiriliyor.

Kamp süresince öğrencilere ücretsiz yemek ve açık büfe hizmeti sunuluyor. Talep eden öğrenciler için pansiyonlarda konaklama imkânı sağlanıyor. Program kapsamında spor turnuvaları, sinema gösterimleri ve motivasyon seminerleri yer alıyor.

Ziyaret ve Açıklamalar

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ile Şube Müdürü Süleyman Çetin, Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederek kamp çalışmalarını yerinde inceledi. Kökrek, öğrencilerle bir araya gelerek isteklerini dinledi, ders çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve öğrencilerle birlikte yemek yiyip sohbet etti.

Kökrek, yaptığı açıklamada üniversite sınavının öğrencilerin hayatında önemli bir aşama olduğunu belirterek, "Bu kamp, öğrencilerimizin planlı ve disiplinli çalışma alışkanlığı kazanmalarına katkı sunuyor. Akademik gelişimin yanında sosyal faaliyetlerle moral düzeyinin yükselmesini önemsiyoruz. Öğrencilerimizin bu süreci verimli geçirmeleri için tüm imkânlarımızı seferber ettik."

Gönüllü öğretmenlerin özverili çalışmalarına değinen Kökrek, "Eğitim camiamızın ortaya koyduğu bu fedakârlık takdire değerdir. Öğrencilerimizden beklentimiz, kendilerine sunulan fırsatları iyi değerlendirmeleri ve hedeflerine kararlılıkla ilerlemeleridir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerimizin her aşamada yanında olmayı sürdüreceğiz."

