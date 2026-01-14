Niğde Belediyesi'nden Personele 'Sanal Kumar' Farkındalık Eğitimi

Niğde Belediyesi personeline 'sanal kumar' farkındalık eğitimi

Niğde Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, personelin toplumsal ve bireysel sağlık bilincini artırmak amacıyla Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) iş birliğiyle kapsamlı bir eğitim programı düzenledi. Seminerde bağımlılık ve özellikle sanal kumar tehdidi tüm yönleriyle ele alındı.

Uzmanlardan kapsamlı sunumlar

Programda konuşmacı olarak yer alan sosyal hizmet uzmanı ve psikolog, bağımlılık kavramı ve bağımlılık döngüsü üzerinde detaylı bir sunum yaptı. Uzmanlar, bağımlılığın sadece madde kullanımıyla sınırlı olmadığını; davranışsal bağımlılıkların da birey ve toplum sağlığı üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu vurguladı.

Sanal dünyadaki tehlikeler

Eğitimin odağında, teknolojinin yaygınlaşmasıyla erişimi kolaylaşan ve biçim değiştiren kumar bağımlılığı yer aldı. Personellere online bahis siteleri, sanal spor bahisleri, dijital oyunlar, mobil uygulamalar ve özellikle oyun içi kumar sistemleri gibi platformların işleyişi ve barındırdığı riskler ayrıntılarıyla aktarıldı. Dijital platformların bağımlılık yapıcı mekanizmaları ve kullanıcıları hedefleyen tuzaklara dikkat çekildi.

Etkiler, erken uyarılar ve korunma yolları

Programın son bölümünde sanal kumarın bireysel, ailevi ve toplumsal etkileri ele alındı. Eğitmenler, bağımlılığa yol açan risk faktörlerini, erken uyarı işaretlerini ve korunma stratejilerini katılımcılara anlattı. Eğitim, personele sunulan destek mekanizmaları ve YEDAM danışmanlık hizmetlerinin tanıtılmasıyla sona erdi.

