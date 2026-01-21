Samsun'da Yarıyıl Tatili Bilim ve Keşif Dolu

Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü'ndeki yarıyıl programları, 6-12 ve 7-11 yaş gruplarına 31/30 Ocak'a kadar bilim ve teknoloji atölyeleri sunuyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 14:10
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 14:10
Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından düzenlenen etkinlikler, Bilim Samsun ve Keşif Kampüsünde çocuklara bilim ve keşif dolu bir tatil imkânı sunuyor. Programlar, çocukları erken yaşta bilimle buluşturarak geleceğin donanımlı, bilinçli ve üretken bireylerini yetiştirmeyi hedefliyor.

Program içeriği ve hedef yaş grupları

Bilim Samsun'da 6-12 yaş arasındaki öğrenciler, Keşif Kampüsü'nde ise 7-11 yaş grubundaki çocuklar için hazırlanan eğitim ve atölyelerle bilim ve teknolojiyle buluşuyor. Etkinlikler; fen bilimleri, teknoloji, deneysel çalışmalar ve keşif odaklı atölyeler gibi zengin içeriklerden oluşuyor ve çocukların tatilini hem eğlenceli hem de öğretici hale getiriyor.

Takvim, saat ve katılım

Hafta içi yarıyıl tatili programı, hafta sonları ise veli-çocuk atölyeleri yoğun ilgi görüyor. Etkinlikler, salıdan cumaya 13.00–16.50 saatleri arasında; Bilim Samsun'da 31 Ocak'a kadar, Keşif Kampüsü'nde 30 Ocak'a kadar devam edecek. Aileler, çocuklarının yarıyıl tatilini verimli ve ilham verici bir deneyime dönüştürmek için bu programlara yoğun ilgi gösteriyor.

