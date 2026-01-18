Anadolu Üniversitesi ile TÜKDES İş Birliği Protokolü İmzalandı

Anadolu Üniversitesi ile Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) arasında iş birliği protokolü, Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'in katılımıyla imzalandı.

Anadolu Üniversitesi ile Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, taraflar arasında ortak çalışmalar yürütülmesini öngörüyor.

Protokol Töreni

Tören, Anadolu Üniversitesi Rektörlük Ofisi’nde gerçekleştirilen toplantıda yapıldı. Toplantıya Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Dernek Başkanı Süleyman Bakal, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Gültekin Güllü ve Strateji Geliştirme Dairesinden Bülent Arslankaya katıldı.

Rektörün Açıklaması

Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel konuyla ilgili şunları söyledi: "İnsanları bilinçlendirme amacıyla dağıtma haklarıyla ilgili ücretsiz destek ve danışmanlık hizmeti verilecek. Ayrıca, öğrencilerin ve üniversite personelinin üretimini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacak. Protokol çerçevesinde, Anadolu Üniversitesi ile kaydedilen kurum ve kuruluşlar arasında ortak iş birliğiyle haklarıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar gerçekleştirilecek."

PROTOKOLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. YUSUF ADIGÜZEL (SOLDA) VE DERNEK BAŞKANI SÜLEYMAN...

PROTOKOLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. YUSUF ADIGÜZEL (SOLDA) VE DERNEK BAŞKANI SÜLEYMAN BAKAL (SAĞDA) İMZA ATTI

