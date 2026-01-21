Osmangazi Belediyesi'nden E-Ticarette Yol Gösteren Dijital Pazarlama Eğitimi

Osmangazi Belediyesi, hayata geçirdiği Dijital Pazarlama Uzmanlığı Eğitim Programı ile e-ticaret yapan veya bu alana adım atmak isteyen işletme sahiplerine rehberlik ediyor. Eğitimler Gençlik ve Girişimcilik Merkezinde düzenleniyor ve katılımcılara e-ticarette başarılı satışın temel dinamikleri aktarılıyor.

Program İçeriği

Program kapsamında; e-ticarette izlenmesi gereken adımlar, hedefleme araçlarının etkin kullanımı, sosyal medya ve Google entegrasyonu gibi başlıklar ele alınıyor. Katılımcılar, e-ticaret sitelerine entegre edilen araçlardan elde edilen verilerin nasıl analiz edileceği ve bu verilerin satış stratejilerine nasıl dönüştürüleceği konusunda uygulamalı eğitim alıyor.

Eğitmen Parkan Uzaslan'ın Açıklaması

"Herkesin bir ürünü var ve satmak istiyor. Aslında burada yapılması gereken iyi bir veri analizi. Müşteri neden almıyor, fiyata mı takılıyor, ürün kalitesi mi yetersiz, sitede güven ya da kullanım sorunları mı var? Bunların neler olabileceğini tespit etmeyi anlatıyoruz. Böylece e-ticaretle uğraşanlar o umutsuzluktan çıkıyor ve veriyi daha doğru analiz etmeye başlıyor. Pazarlamanın ilk ve en önemli adımı müşteriyi iyi anlamaktır. Müşteri kimdir, ona ne satılabilir; bunu doğru analiz etmek gerekir. İyi bir dijital pazarlamacı, satışa başlamadan önce veriyi analiz eden kişidir. Dijital pazarlama işine yeni girecek işletme sahiplerinin, web sitelerinin ve veri analiz araçlarının nasıl kurulacağını öğrenmeleri, ardından e-ticaret platformlarının nasıl kullanıldığını akademiler aracılığıyla kavramaları gerekiyor. Sosyal medya tarafını da küçümsememek lazım. Pazarlamanın ne olduğunu kısa süreli bir eğitimle öğrenip küçük denemeler yaparak tecrübe kazanmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Eğitimin İşleyişi

Eğitim programı 5 gün sürüyor. Kursiyerler, hedef kitleye ulaşma yöntemlerinden ürünlerin doğru platformlarda satışa sunulmasına; sosyal medya üzerinden satış yapmanın inceliklerinden kargolama ve gönderim süreçlerine kadar geniş bir yelpazede donanım kazanıyor. Ayrıca müşteri takibinin etkin yönetimi eğitimlerin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

"Şu anda en güzel pazarlamanın Google ve Instagram üzerinden verilen reklamlardan yapıldığını belirten Uzaslan, "Bir girişimci e-ticarete başlarken ilk etapta her şeyi kendi yapmalı. Ürününü seçmesi, ürünü için reklam görsellerini ve videolarını hazırlaması gibi konularda başlangıçta işi sahiplenmesi gerekiyor. Satışlar arttıkça ise bir ekip kurmaları şart. Biz de bu kapsamda 5 günlük bir eğitim programı düzenliyoruz. E-ticaret platformlarında satış yapmanın inceliklerini ve püf noktalarını detaylı şekilde anlatıyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz ilk eğitimde hedef kitleye nasıl ulaşılacağını ele aldık. İkinci eğitimde ürünlerin nerelerde satılabileceğini, üçüncü eğitimde sosyal medya platformlarında satış yapmanın püf noktalarını öğreteceğiz. Dördüncü gün kargolama ve gönderim süreçlerine odaklanacağız. Beşinci ve son eğitimimizde ise müşteri takibi ile müşteri yönetimi konularını ele alacağız" diye konuştu.

Katılımcılar ve Belediye Desteği

Eğitime katılan işletme sahipleri ve vatandaşlar, programa destek veren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

