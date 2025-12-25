DOLAR
Ahmet Akça: Mesleki Eğitim, Ankara Modeli ile Üretimi ve Refahı Güçlendirir

Ahmet Akça, 'Mesleki Eğitimde Ankara Modeli' ile üretimin niteliği, rekabet gücü ve toplumsal refahın güçleneceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 14:13
Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Üst Kurul Üyesi ve ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Akça, mesleki eğitimin üretimin niteliğini ve toplumsal refahı doğrudan etkileyen stratejik bir araç olduğunu vurguladı.

Toplantı ve Protokol

ATO, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bu yılın ekim ayında hayata geçirdiği 'Mesleki Eğitimde Ankara Modeli' iş birliği protokolü kapsamında düzenlediği 'Sektör- Meslek Öğretmenleri Buluşması''na ev sahipliği yaptı. Etkinlik ATO Duatepe Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantı, Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mimar Sinan Mükemmeliyet Merkezi koordinatörlüğünde; ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Akça ve Ali İhsan Güçlü, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Volkan Hasan Kaya, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Veli Karakuş ve Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Erkan Tuzsuz başkanlığında gerçekleşti.

Akça'nın Mesajı

Toplantının açılış konuşmasında Ahmet Akça, "Mesleki eğitim sadece bir istihdam politikası değil, üretimin niteliğini, rekabet gücünü ve toplumsal refahı doğrudan etkileyen stratejik bir kalkınma aracıdır" dedi. Akça, iş dünyasının ihtiyaçlarıyla uyumlu, uygulama ağırlıklı ve güncel beceriler kazandıran bir mesleki eğitim yapısının hem gençleri geleceğin mesleklerine hazırlayacağını hem de ekonominin sürdürülebilir büyümesini güvence altına alacağını belirtti.

Akça ayrıca, "Kamu, özel sektör ve eğitim kurumları arasında güçlü bir iş birliği, mesleki eğitimin başarısının temel şartıdır" ifadeleriyle iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

