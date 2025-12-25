Gaziantep Kolej Vakfı'nda 25 Aralık Coşkusu: 104. Yıl Kutlaması

Gaziantep Kolej Vakfı'nda 25 Aralık Coşkusu

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen bir dizi etkinlikle Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı coşkuyla kutlandı. Öğrenciler tarafından sahnelenen Antep Savunması canlandırmaları, konuklarda duygulu anlar yaşattı.

Etkinliklerde sahnelenen canlandırmalar

GKV Özel İlkokulu 2. sınıf öğrencilerinin hazırladığı gösterilerde, işgal döneminde kadınların ve çocukların üstlendiği roller dramatik sahnelerle aktarıldı. Hazırlanan drama, oratoryo, koro ve film gösterimi konuklardan büyük beğeni topladı; etkinlikler halkoyunları gösterileriyle son buldu.

Tören ve katılımcılar

Törene GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Esra İbanoğlu, GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu üyeleri, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel’in yanı sıra idareci, öğretmen ve davetliler katıldı. Velilerin yoğun ilgi gösterdiği program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Açılış konuşması

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu Müdürü Ali Dirgen açılış konuşmasında şunları söyledi:

"Gaziantep halkı birlik ve beraberlik içinde kenetlenerek hürriyetinden asla ödün vermeyeceğini tüm dünyaya haykırmış ve Atamızın " Gaziantep Savunması, Ulusal Kurtuluş Savaşı tarihimizde yiğitlik, kahramanlık ve fedakârlığın ulaşılmaz abidesi olmuştur. Savunma süresince Fransızlar şehre 70.000 mermi atmış, 6.317 Antepli şehit olmuştur. Gaziantep Savunması, eşsiz kahramanlığı ile hem kendini, hem de Anadolu’yu düşman işgalinden kurtaran bir halk hareketi, Milli birliğin ve benliğin bir şahlanışı olarak tarihteki yerini almıştır. Antep savunması son günlerini yaşarken bu savunmanın olağanüstü anlam ve önemini takdir eden Türkiye Büyük Millet Meclisi 6 Şubat 1921 tarihli toplantısında 93 numaralı Kanunla Antep’e tarih boyunca hiçbir şehre nasip olmayan GAZİ’lik unvanını vermiştir. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘’Bağımsızlık bizim karakterimizdir. ’’Bu şanlı savunmadır ki Gaziantep’i ve çevresini işgal ve istiladan kurtarmıştır. 25 Aralık 1921 tarihinde Ankara anlaşması ile son Fransız askeri Gaziantep’i terk ederken, kahraman Türk ordusu halkın coşkun sevgi gösterileri ve sevinç gözyaşları içerisinde Gaziantep’e girmiştir."

GKV’li öğrencilerden alkışlanan performans

Program kapsamında "25 Aralık Gaziantep’in Kurtuluşu" adlı drama, oratoryo, öğrenci korosu ve Gaziantep savunmasını anlatan film gösterimi yapıldı. Etkinlikler, halkoyunları ekiplerinin gösterileriyle tamamlandı.

Tören sonunda öğrencileri tebrik eden GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Esra İbanoğlu ile Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsey, öğrencilerin gösterdiği yüksek performans için teşekkür etti.

