SUBÜ Kaynarca'da Öğrencilere Sorumluluk ve Toplumsal Duyarlılık Eğitimi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitim programı, yurt sevgisi, hoşgörü, saygı, sorumluluk bilinci ve etkili iletişim başlıklarını ele aldı.

Eğitimin İçeriği ve İş Birliği

Program, Uğur Böcekleri Derneği iş birliği ile gerçekleştirildi. Eğitimde öğrencilere bireysel sorumluluk bilinci, toplumsal değerlere duyarlılık, farklılıklara saygı ve sağlıklı iletişimin günlük yaşamdaki yeri, somut örneklerle aktarıldı.

Eğitmenler ve Katılımcılar

Eğitimi veren CTF Dış Ticaret Firması Yönetim Kurulu Başkanı ve Uğur Böcekleri Derneği eğitmeni Cengiz Yozbatıran ile dernek gönüllüsü Mehmet Akif Yardım programda yer aldı. Mehmet Akif Yardım’ın 2019 ve 2025 yıllarında Fransa tarafından “Dünyanın En İyi 150 Genç Liderinden Biri” olarak seçildiği bilgi olarak katılımcılarla paylaşıldı.

Eğitimin ardından öğrenciler, dernek faaliyetleri ve gönüllülük çalışmaları hakkında sorular yöneltti; gönüllük ve katılım konularında bilgi alışverişi yapıldı.

Kapanış

Etkinlik, Kaynarca S.S. MYO Müdürü Öğretim Görevlisi Nafi Filiz tarafından eğitmen Cengiz Yozbatıran'a teşekkür plaketi takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

