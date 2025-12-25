DOLAR
42,84 -0,01%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,65 -0,03%
BITCOIN
3.746.021,8 0,12%

SUBÜ Kaynarca'da Öğrencilere Sorumluluk ve Toplumsal Duyarlılık Eğitimi

SUBÜ Kaynarca Seyfettin Selim MYO'da yurt sevgisi, hoşgörü, sorumluluk ve etkili iletişim konularında Uğur Böcekleri Derneği iş birliğiyle eğitim düzenlendi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 15:55
SUBÜ Kaynarca'da Öğrencilere Sorumluluk ve Toplumsal Duyarlılık Eğitimi

SUBÜ Kaynarca'da Öğrencilere Sorumluluk ve Toplumsal Duyarlılık Eğitimi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitim programı, yurt sevgisi, hoşgörü, saygı, sorumluluk bilinci ve etkili iletişim başlıklarını ele aldı.

Eğitimin İçeriği ve İş Birliği

Program, Uğur Böcekleri Derneği iş birliği ile gerçekleştirildi. Eğitimde öğrencilere bireysel sorumluluk bilinci, toplumsal değerlere duyarlılık, farklılıklara saygı ve sağlıklı iletişimin günlük yaşamdaki yeri, somut örneklerle aktarıldı.

Eğitmenler ve Katılımcılar

Eğitimi veren CTF Dış Ticaret Firması Yönetim Kurulu Başkanı ve Uğur Böcekleri Derneği eğitmeni Cengiz Yozbatıran ile dernek gönüllüsü Mehmet Akif Yardım programda yer aldı. Mehmet Akif Yardım’ın 2019 ve 2025 yıllarında Fransa tarafından “Dünyanın En İyi 150 Genç Liderinden Biri” olarak seçildiği bilgi olarak katılımcılarla paylaşıldı.

Eğitimin ardından öğrenciler, dernek faaliyetleri ve gönüllülük çalışmaları hakkında sorular yöneltti; gönüllük ve katılım konularında bilgi alışverişi yapıldı.

Kapanış

Etkinlik, Kaynarca S.S. MYO Müdürü Öğretim Görevlisi Nafi Filiz tarafından eğitmen Cengiz Yozbatıran'a teşekkür plaketi takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (SUBÜ) KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU...

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (SUBÜ) KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNE YURT SEVGİSİ, HOŞGÖRÜ, SAYGI, SORUMLULUK BİLİNCİ VE ETKİLİ İLETİŞİM BAŞLIKLARINI İÇEREN BİR EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ.

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (SUBÜ) KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
YÖK 2025 Raporu: MSKÜ 4 Alanda İlk 20'de
2
Aydın'da Öğretmenler Paşa Böreği Atölyesinde Öğrendi
3
2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı
4
SUBÜ Kaynarca'da Öğrencilere Sorumluluk ve Toplumsal Duyarlılık Eğitimi
5
Edremit'te 2025-2026 1. Dönem Sonu Değerlendirme Toplantısı
6
Rektör Adıgüzel: Uluslararası Öğrenciler Türkiye'nin Yumuşak Gücünü Güçlendiriyor
7
Tunceli Çemişgezek'te Lise Öğrencileri Atık Ahşapları Sanata Dönüştürüyor

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı