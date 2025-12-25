DOLAR
Düzce Belediyesi Aile Akademisi: Evlilik Okulu ile Aile Birliği Güçleniyor

Düzce Belediyesi'nin Evlilik Okulu, 'Aile Akademisi' adıyla Aile ve Sosyal İşler Komisyonu kapsamına girerek aile birliğini çok yönlü korumaya yönelik ilk eğitimini düzenledi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 15:19
Düzce Belediyesi Aile Akademisi: Evlilik Okulu ile Aile Birliği Güçleniyor

Düzce Belediyesi Aile Akademisi ile Evlilik Okulu'nu Genişletti

Düzce Belediyesi, Belediye Meclis kararı ile kurulan Aile ve Sosyal İşler Komisyonu kapsamında Evlilik Okulu uygulamasını genişleterek Aile Akademisi adıyla hizmet vermeye başladı. Proje, aile birliğinin korunmasına dair çok yönlü farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Eğitimin içeriği ve hedefi

İlk eğitimde, evlilik ve aile birliğini güçlendiren kavramlar alanında uzmanlar tarafından aktarıldı. Program, katılımcılara aile bütünlüğünün korunmasında üstlenmeleri gereken sorumlulukları hatırlatmayı amaçladı.

Konuşmacılar ve uygulama bilgileri

Programda konuşmacı olarak Avukat Arabulucu Serkan Çodur, Vaiz Dr. Bayram Aktaş, Uzman Doktor Bilge Kasapoğlu, Aile ve Evlilik Programı Eğitimcisi Ayşe Güler ve Uzman Psikolog Ersan Şimşek yer aldı. Uzman isimler, katılımcıların merak ettiklerini yanıtladı ve aile ilişkilerinde etkili yaklaşımları paylaştı.

Programın sonunda kursiyerlere belgeleri takdim edildi. Faaliyetlerin devam edeceği tarih ve yer: her ayın son çarşamba günü saat 19:00’da Nikah Salonu’nda bildirilmiştir.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

