Düzce Belediyesi Aile Akademisi: Evlilik Okulu ile Aile Birliği Güçleniyor

Düzce Belediyesi Aile Akademisi ile Evlilik Okulu'nu Genişletti

Düzce Belediyesi, Belediye Meclis kararı ile kurulan Aile ve Sosyal İşler Komisyonu kapsamında Evlilik Okulu uygulamasını genişleterek Aile Akademisi adıyla hizmet vermeye başladı. Proje, aile birliğinin korunmasına dair çok yönlü farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Eğitimin içeriği ve hedefi

İlk eğitimde, evlilik ve aile birliğini güçlendiren kavramlar alanında uzmanlar tarafından aktarıldı. Program, katılımcılara aile bütünlüğünün korunmasında üstlenmeleri gereken sorumlulukları hatırlatmayı amaçladı.

Konuşmacılar ve uygulama bilgileri

Programda konuşmacı olarak Avukat Arabulucu Serkan Çodur, Vaiz Dr. Bayram Aktaş, Uzman Doktor Bilge Kasapoğlu, Aile ve Evlilik Programı Eğitimcisi Ayşe Güler ve Uzman Psikolog Ersan Şimşek yer aldı. Uzman isimler, katılımcıların merak ettiklerini yanıtladı ve aile ilişkilerinde etkili yaklaşımları paylaştı.

Programın sonunda kursiyerlere belgeleri takdim edildi. Faaliyetlerin devam edeceği tarih ve yer: her ayın son çarşamba günü saat 19:00’da Nikah Salonu’nda bildirilmiştir.

