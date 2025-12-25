DOLAR
Edremit'te 2025-2026 1. Dönem Sonu Değerlendirme Toplantısı

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu'nda 2025-2026 eğitim yılı 1. döneminin değerlendirmesini yaptı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 15:55
Toplantı Ayrıntıları

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, geride kalan sürecin kapsamlı bir değerlendirmesine sahne oldu.

Toplantı, 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu Toplantı Salonu'nda yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen başkanlığında düzenlenen toplantıya, ilçe genelindeki okul ve kurum müdürleri katıldı.

Şube müdürleri Mesut Polat, Rasim Girgin, Hürrem Tanrıverdi ve Mehmet Barış Çevik koordinesinde yürütülen oturumlarda; eğitim-öğretim süreçleri, yürütülen çalışmalar ve yeni dönem hedefleri ele alındı. Katılımcılar, geçen dönemin başarıları ve geliştirilecek alanlar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda yapılan değerlendirmelerle, önümüzdeki döneme ilişkin planlama ve hedeflerin netleştirilmesine yönelik adımlar konuşuldu.

