Rektör Adıgüzel: Uluslararası Öğrenciler Türkiye'nin Yumuşak Gücünü Güçlendiriyor

Bursa Teknik Üniversitesi Konuşmaları’nda kamu diplomasisi ve küresel dönüşüm

Bursa Teknik Üniversitesi Konuşmaları’nın 5’inci sezon 51’inci bölümüne konuk olan Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, uluslararası öğrenciler, kamu diplomasisi ve küresel dönüşüm süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Adıgüzel, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde Türkiye’nin Asya, Avrupa ve Afrika arasında stratejik bir köprü konumuna yükseldiğini vurguladı. Türkiye’yi güçlü kılan unsurun kaba güç olmadığını; bunun yerine eğitim, kültür, insani yardımlar ve uluslararası etkileşimlerle inşa edilen yumuşak güç olduğunu söyledi.

Günümüzün çok boyutlu küresel sorunlarının çözümünde Türkiye’nin giderek kilit bir ülke hâline geldiğine işaret eden Adıgüzel, bu sürecin çok boyutlu diplomatik yaklaşımlar gerektirdiğini belirtti. Ayrıca, uluslararası öğrencilerin bu dönüşümde en önemli insan kaynaklarından biri olduğunu vurguladı.

Rektör Adıgüzel, üniversitelerde kurulan akademik ve sosyal bağların uzun vadede ülkeler arası iş birliklerini, ticari ilişkileri ve karşılıklı güveni beslediğini aktardı. Yükseköğretim kurumlarının yalnızca bilgi üretim merkezleri olmadığını; aynı zamanda ülkeler arasında kalıcı ilişkiler kuran stratejik aktörler olduğunu da sözlerine ekledi.

