Otomatik Dikkatin Bilimsel Serüveni: Anadolu Üniversitesi'nde Seminer

Otomatik Dikkatin Bilimsel Serüveni semineri

Seminer Detayları

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen 'Otomatik Dikkatin Bilimsel Serüveni: Son 22 Yılda Yanıldıklarımız ve Keşfettiklerimiz' başlıklı seminer, Turuncu Salon'da gerçekleştirildi. Konuşmacı TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nart Bedin Atalay idi. Seminere Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aslı Aslan, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Otomatik kontrol ve Stroop etkisi

Prof. Dr. Nart Bedin Atalay sunumunda bilişsel süreçlerin tarihsel gelişimini ve Stroop etkisini ele aldı. Atalay, dikkatin yalnızca stratejik ve yavaş bir süreç olmadığını, çevresel ipuçlarıyla tetiklenen otomatik bir kontrol mekanizmasının devrede olduğunu vurguladı. Atalay'ın ifadesiyle: "Çevre sürekli değişiyor ve biz adapte olmak zorundayız. Eğer her seferinde stratejik ve yavaş bir kontrol mekanizması kullansaydık, hayatta kalmamız zor olurdu. Otomatik kontrol, tehlike anında hızlı karar vermemizi ve enerjiden tasarruf etmemizi sağlar. Beyin enerjiyi verimli kullanmayı sever".

İki dilli bireylerde dikkat ve yapay zekâ ilişkisi

Atalay, laboratuvar deneylerinden elde edilen bulgulara yer vererek özellikle iki dilli bireylerde dikkat süreçleri üzerinde durdu. Dil hâkimiyetinin dikkat kontrolünü nasıl etkilediğini anlattı ve modern yapay zekâ modellerinin insan beynindeki hata düzeltme mekanizmalarına benzer çalıştığını belirtti. Buna rağmen Atalay, insan beyninin hâlâ daha esnek olduğuna dikkat çekti.

Kapanış

Seminer soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. Etkinlik, Prof. Dr. Aslı Aslan'ın Prof. Dr. Nart Bedin Atalay'a plaket takdim etmesiyle tamamlandı.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 'OTOMATİK DİKKATİN BİLİMSEL SERÜVENİ: SON 22 YILDA YANILDIKLARIMIZ VE KEŞFETTİKLERİMİZ' BAŞLIKLI SEMİNER, TURUNCU SALON’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.