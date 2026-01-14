Akçakoca Gençlik Merkezi'nde Diksiyon Atölyesi Tamamlandı

Akçakoca Gençlik Merkezi'nde diksiyon atölyesi, gençlerin yoğun katılımıyla uygulamalı eğitimlerle tamamlandı; katılım belgeleri Diksiyon Eğitmeni Ceren Demirağ tarafından verildi.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 11:09
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 11:09
Akçakoca Gençlik Merkezi'nde Diksiyon Atölyesi Tamamlandı

Akçakoca Gençlik Merkezi'nde Diksiyon Atölyesi Tamamlandı

DÜZCE (İHA)

Akçakoca Gençlik Merkezi'nde düzenlenen diksiyon atölyesi, gençlerin yoğun katılımıyla başarıyla tamamlandı.

Programı başarıyla bitiren gençlere, Diksiyon Eğitmeni Ceren Demirağ tarafından katılım belgeleri takdim edildi.

Eğitim süresince katılımcılara; doğru ve etkili konuşma, ses tonunun doğru kullanımı, beden dili, vurgu ve tonlama gibi konularda uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Program sonunda eğitmen Ceren Demirağ'a katkılarından dolayı teşekkür edilirken, atölyeyi başarıyla tamamlayan tüm gençler tebrik edildi.

AKÇAKOCA GENÇLİK MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN DİKSİYON ATÖLYESİ, GENÇLERİN YOĞUN KATILIMIYLA BAŞARIYLA...

AKÇAKOCA GENÇLİK MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN DİKSİYON ATÖLYESİ, GENÇLERİN YOĞUN KATILIMIYLA BAŞARIYLA TAMAMLANDI.

AKÇAKOCA GENÇLİK MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN DİKSİYON ATÖLYESİ, GENÇLERİN YOĞUN KATILIMIYLA BAŞARIYLA...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke Okulları İnceledi, Öğrencilerle Buluştu
2
GSB Müdürü Arslantürk Düzce'de Kariyer Günlerinde Öğrencilerle Buluştu
3
Kozan'da Kamyon Kamyon Kar: Öğrenciler Unutulmaz Bir Gün Yaşadı
4
Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonu Ali Rıza Argun Düzce'de Tebrik Edildi
5
Düzce'de 19 Mayıs İlkokulu Öğrencileri Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nde VR Deneyimi
6
Kozan'da Kamyonla Gelen Kar: Adanalı Öğrenciler Unutulmaz Anlar Yaşadı
7
Biruni Üniversitesi, YÖK'ün 'Bilim Kafe' Etkinlikleriyle 6 İlde Gençlerle Buluştu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları