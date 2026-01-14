Akçakoca Gençlik Merkezi'nde Diksiyon Atölyesi Tamamlandı

DÜZCE (İHA)

Akçakoca Gençlik Merkezi'nde düzenlenen diksiyon atölyesi, gençlerin yoğun katılımıyla başarıyla tamamlandı.

Programı başarıyla bitiren gençlere, Diksiyon Eğitmeni Ceren Demirağ tarafından katılım belgeleri takdim edildi.

Eğitim süresince katılımcılara; doğru ve etkili konuşma, ses tonunun doğru kullanımı, beden dili, vurgu ve tonlama gibi konularda uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Program sonunda eğitmen Ceren Demirağ'a katkılarından dolayı teşekkür edilirken, atölyeyi başarıyla tamamlayan tüm gençler tebrik edildi.

AKÇAKOCA GENÇLİK MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN DİKSİYON ATÖLYESİ, GENÇLERİN YOĞUN KATILIMIYLA BAŞARIYLA TAMAMLANDI.