Elazığ'da Güneykent Personeline Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Güneykent Çocuk Evleri Sitesi personeline kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık eğitimi düzenledi.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 12:47
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 12:47
Elazığ'da Güneykent Çocuk Evleri Sitesi personeline farkındalık eğitimi

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları kapsamında Güneykent Çocuk Evleri Sitesi personeline yönelik bir farkındalık eğitimi düzenlendi.

Eğitimde ele alınan konular

Gerçekleştirilen eğitim programında katılımcılara kadına yönelik şiddetin türleri, şiddetin erken belirtileri, mücadele yöntemleri ve yasal başvuru mekanizmaları hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Sorumluluk ve önleme vurgusu

Eğitim sırasında ayrıca, şiddetin önlenmesinde kurumların ve bireylerin sorumluluklarına dikkat çekildi ve farkındalığın artırılmasının önemi vurgulandı.

