Düzce'de 19 Mayıs İlkokulu Öğrencileri Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nde VR Deneyimi

19 Mayıs İlkokulu öğrencileri Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nde VR gözlük ve çeşitli etkinliklerle teknoloji ve sosyal etkileşimle buluştu.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 11:52
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 11:52
Düzce'de 19 Mayıs İlkokulu Öğrencileri Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nde ağırlandı

Ziyaretin amacı ve etkinlikler

DÜZCE (İHA) – 19 Mayıs İlkokulu öğrencileri Bahçeşehir Gençlik Merkezi’nde misafir edildi.

Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında öğrenciler VR gözlük deneyimi yaşadı; ayrıca çeşitli oyun ve etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Etkinlikler boyunca çocukların merakı ve katılımları gözle görülür şekilde arttı.

Organizatörler, etkinliğin öğrencilerin teknolojiyle tanışmasını ve sosyal etkileşimlerinin artırılmasını hedeflediğini belirtti.

Program, öğrencilerin mutluluğu ve neşesiyle sona erdi.

