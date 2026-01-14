Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonu Ali Rıza Argun Düzce'de Tebrik Edildi

Wushu Kung Fu'da üst üste Türkiye şampiyonu Ali Rıza Argun, İl Müdürü Zekeriya Arslantürk'ü ziyaret etti; destekler ve hedefleri konuşuldu.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 11:55
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 11:55
DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Avni Akyol Yurdu'nda konaklayan öğrenci Ali Rıza Argun, Wushu Kung Fu branşında kazandığı üst üste Türkiye şampiyonluklarının ardından, İl Müdürü Zekeriya Arslantürk'ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette Başarı ve Kariyer Değerlendirmesi

Ziyarette, genç sporcunun elde ettiği başarılar ve spor kariyeri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, Ali Rıza Argun'u gösterdiği azim, disiplin ve üstün performanstan dolayı tebrik ederek, bu başarıların genç sporcular için örnek teşkil ettiğini ifade etti.

Arslantürk, kurum olarak sporcuların her zaman yanında olduklarını ve desteklerin devam edeceğini vurguladı.

Şampiyonun Teşekkürü ve Hedefleri

Türkiye şampiyonu sporcu Ali Rıza Argun ise kendisine verilen desteklerden dolayı Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ederek, hedefinin ulusal ve uluslararası arenada yeni başarılar elde etmek olduğunu dile getirdi.

