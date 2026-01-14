Denizli'de Görme Engellilere Beyaz Baston ve Bağımsız Hareket Kursu

Pamukkale Halk Eğitim'de Altı Nokta Körler Derneği'nin desteğiyle başlayan kurs, görme engellilere bağımsız hareket yetisi ve sosyalleşme imkânı sağlıyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 12:47
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 12:47
Altı Nokta Körler Derneği Denizli Şubesi nin girişimiyle Pamukkale Halk Eğitim Merkezi bünyesinde görme engelli bireylere yönelik Beyaz Baston Kullanımı ve Bağımsız Hareket Kursu açıldı. Kurs, katılımcılar tarafından büyük memnuniyetle karşılandı ve bölgedeki erişim eğitimlerine yeni bir ivme kazandırdı.

Kursun İçeriği

Kurs kapsamında katılımcılara beyaz baston kullanımı, bina içinde güvenli hareket, kaldırımda yürüyüş, karşıdan karşıya geçme, alışverişte dikkat edilmesi gerekenler ve düşen eşyaların bulunması gibi günlük yaşam becerileri öğretiliyor.

Uygulamalı Eğitim ve Süre

Eğitimler, Denizli Görme Engelliler Ortaokulu nda görevli Özel Eğitim Öğretmeni Aytekin Kokulu tarafından hem kapalı alanlarda hem de açık alanlarda birebir uygulamalı olarak veriliyor. Kurs Kasım ayında başlamış olup Şubat ayı sonuna kadar devam edecektir; talep olması hâlinde yeni kursların açılacağı belirtildi.

Katılımcıların Görüşü

Kursa katılan görme engelli bireyler, eğitimin hem bağımsız hareket etme kapasitelerini artırdığını hem de sosyalleşme ve dayanışmayı güçlendirdiğini ifade ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

