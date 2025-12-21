DOLAR
Eskişehir'de 450 Kişiye Siber Suç Eğitimi: 400 Ebeveyn, 50 Öğretim Görevlisi Bilgilendirildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün programında 400 ebeveyn ve 50 öğretim görevlisine siber suçlar, güvenli internet ve sosyal medyanın etkileri anlatıldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 12:22
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nden ebeveyn ve öğretim görevlilerine bilgilendirme

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilgilendirme programında 400 ebeveyn ve 50 öğretim görevlisi siber suçlar konusunda bilgilendirildi.

Programı düzenleyen birim Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü oldu.

Eğitimde katılımcılara nitelikli dolandırıcılık, sanal dünyadaki risk ve tehditler, güvenli internet kullanımı ve sosyal medyanın günlük hayata etkileri hakkında bilgi verildi.

Etkinlik, aileler ve eğitimcilerin dijital risklere karşı farkındalığını artırmaya ve güvenli internet kullanımını teşvik etmeye yönelik olarak gerçekleştirildi.

