Eskişehir'de 450 Kişiye Siber Suç Eğitimi: 400 Ebeveyn, 50 Öğretim Görevlisi Bilgilendirildi

Eskişehir'de 450 Kişiye Siber Suç Eğitimi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nden ebeveyn ve öğretim görevlilerine bilgilendirme

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilgilendirme programında 400 ebeveyn ve 50 öğretim görevlisi siber suçlar konusunda bilgilendirildi.

Programı düzenleyen birim Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü oldu.

Eğitimde katılımcılara nitelikli dolandırıcılık, sanal dünyadaki risk ve tehditler, güvenli internet kullanımı ve sosyal medyanın günlük hayata etkileri hakkında bilgi verildi.

Etkinlik, aileler ve eğitimcilerin dijital risklere karşı farkındalığını artırmaya ve güvenli internet kullanımını teşvik etmeye yönelik olarak gerçekleştirildi.

ESKİŞEHİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNCE 400 EBEVEYN VE 50 ÖĞRETİM GÖREVLİSİNE SİBER SUÇLARLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME YAPILDI.