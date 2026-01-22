Alev Alatlı Bilim Merkezi'nde Sömestr Yoğunluğu: TÜBİTAK İş Birliğiyle Kış Akademisi

Altındağ Alev Alatlı Bilim Merkezi'nde TÜBİTAK iş birliğiyle düzenlenen Kış Akademisi'ne 6. ve 7. sınıf öğrencileri yoğun ilgi gösterdi; program 20-30 Ocak tarihlerinde iki aşamada sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 12:32
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 12:32
Alev Alatlı Bilim Merkezi'nde sömestir hareketliliği

Altındağ Belediyesi Alev Alatlı Bilim Merkezi, sömestir döneminde gençlerin yoğun ilgisini çekiyor. TÜBİTAK iş birliğiyle hayata geçirilen Kış Akademisi, 6 ve 7’nci sınıf öğrencilerine yönelik zengin bir eğitim programı sunuyor.

Program detayları

Kış Akademisi iki hafta sürecek ve katılımcılara teorik ile uygulamalı eğitim imkânı verecek. 20-26 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek Akademi-1 döneminde fizik, biyoloji ve matematik dersleri işlenirken; 27-30 Ocak tarihleri arasındaki Akademi-2 programında astronomi, uzay ve havacılık ile teknoloji konuları ele alınacak.

Programın sonunda ölçme ve değerlendirme sınavı, bilim söyleşileri ve aile katılımlı bilim atölyeleri gerçekleştirilecek.

Başkan Tiryaki: Bilime desteğimiz sürecek

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: "Gençlerimiz Altındağ Alev Alatlı Bilim Merkezimizde bulunan atölyelere büyük ilgi gösteriyor. Bu ilgi sömestir döneminde daha da arttı. TÜBİTAK iş birliğiyle başlatılan Kış Akademisi gençlerimizden büyük ilgi gördü. Bilime ve teknolojiye ilgi duyan gençlerimizin her zaman yanındayız."

Tiryaki, ayrıca programın amacını şöyle özetledi: "En temel amacımız, çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturmak, meraklı bir yolculuğa çıkarmak, bilim merakı uyandırmak, teknoloji yarışmalarına hazırlamak. Araştıran, sorgulayan, bilimle düşünen ve üreten nesiller yetiştirmek için ne gerekiyorsa yapacağız."

Öğrenciden görüş

Programa katılan 7’nci sınıf öğrencisi Mete Hamza Sürer, deneyimini şu sözlerle aktardı: "Kış Akademisi programı çok güzel geçiyor. Bu hafta matematik ve biyoloji dersleri, 2’nci hafta ise astronomi ve havacılık dersleri alacağız. Gelecekteki hedefim bilgisayar mühendisi olmak. Bu hedefimi gerçekleştirmek için çok çalışıyorum. Bilim merkezinde aldığım eğitimlerin hedefimi gerçekleştirme konusunda bana fayda sağlayacağına inanıyorum."

Altındağ Alev Alatlı Bilim Merkezi'ndeki Kış Akademisi, gençlerin bilimsel merakını körükleyerek onları geleceğin teknoloji ve bilim alanlarına hazırlamayı amaçlıyor.

