Van'da Eğitimde Örnek Projeler: Çandıroğlu'ndan Kitap Van ve Dijitalleşme Vurgusu

Van Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Kitap Van, Spor Van, dijitalleşme ve kodlama projeleriyle Van'ı eğitimde örnek şehir yapmak istediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:03
Van'da eğitimde örnek model: projelerle güçlenen vizyon

Müdür Bilal Yılmaz Çandıroğlu projeleri anlattı

Van Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, kentte eğitimin güçlü projelerle yürütüldüğünü belirterek 'Van, projelerle eğitimde örnek bir şehir' ifadesini kullandı. Gazetecilerle bir araya gelen Çandıroğlu, yürütülen eğitim projeleri ve planlanan çalışmalara dair detaylar verdi.

Çandıroğlu, Van'ın 'doğunun incisi' olduğunu vurgulayarak böyle bir şehirde görev yapmanın hem büyük bir sorumluluk hem de şükür vesilesi olduğunu dile getirdi. Van genelinde 274 bin öğrenciye eğitim hizmeti verildiğini aktaran müdür, Milli Eğitim Bakanlığı politikalarının sahada etkin şekilde uygulanmasının öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti.

Valilik öncülüğünde hayata geçirilen projelerin dikkat çektiğini söyleyen Çandıroğlu, özellikle Kitap Van Projesi'nin örnek bir uygulama olduğunu belirtti. Okullarda uzun süredir uygulanan okuma saati çalışmalarının bu projeyle daha da güçlendiğini, öğrencilerin okudukları kitapları sistem üzerinden girerek yeni kitaplara ücretsiz şekilde ulaştığını ifade etti.

Kitap Van Projesi'nin kapsamına dikkat çekerek, 'Birçok ülkeyi gezdim. Bu çapta ve bu organizasyon gücünde bir projeyi dünyada görmedim' dedi.

Çandıroğlu, akademik ve fiziksel gelişimi desteklemek amacıyla yürütülen Spor Van Projesi ile Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK)'nın sahada aktif şekilde uygulandığını belirtti. Ayrıca günümüz ihtiyaçlarına dikkat çekerek dijitalleşme ve kodlama alanlarında ilave çalışmaların planlandığını, sahadan gelen ihtiyaçlar doğrultusunda yeni projelerin hayata geçirileceğini söyledi.

Milli eğitim camiasında projelerin yürütülmesinde Ar-Ge birimi'nin önemli rol üstlendiğini vurgulayan Çandıroğlu, Türkiye genelinde birçok projeyi ilk uygulayan yöneticilerden biri olduğunu belirterek, 'Milli eğitim camiasında beni Ar-Ge’ci müdür olarak bilirler' ifadelerini kullandı.

