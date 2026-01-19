Bartın Üniversitesi (BARÜ): Web of Science ve Scopus'ta Yayın ve Atıf Artışı

BARÜ’den akademik sıçrama: Uluslararası yayın ve atıflarda dikkat çeken artış

BARTIN (İHA) – Bartın Üniversitesi (BARÜ), Web of Science (WoS) ve Scopus verilerine göre son üç yılda yayın ve atıf sayılarında önemli bir artış sağlayarak uluslararası akademik görünürlüğünü ve bilimsel etki düzeyini yükseltti.

Web of Science verileri

Bartın Üniversitesi, dünyanın farklı ülkelerinden binlerce uluslararası hakemli ve yüksek etki değerine sahip dergilerin yer aldığı Web of Science indekslerinde akademik üretkenliğini ortaya koydu. Web of Science verilerine göre; tüm indeksler (SCI, SSCI, A&HCI, ESCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, BKCI-SSH) kapsamında toplam yayın sayısı 2023 yılında 426 iken, 2024'te 555'e, 2025 yılında ise 579'a yükseldi.

Web of Science yayınlarında yüzde 35’in üzerinde artış: BARÜ’nün Web of Science kapsamındaki yayın sayısı, son üç yılda 153 artarak yaklaşık %35,9 oranında yükseldi. Çekirdek indekslerde (SCI, SSCI, A&HCI) yayın sayısı 2023'te 333 iken, 2024'te 414'e, 2025'te ise 479'a çıktı; çekirdek indekslerdeki yayın sayısı 2023 yılına kıyasla yaklaşık %43,8 arttı.

Öğretim üyesi başına düşen yıllık yayın sayısı 2023'te 0,911, 2024'te 1,012 ve 2025'te 1,086 olarak hesaplandı. Dergi kalitesini gösteren çeyreklik dağılımlarda ise Q1 dergilerde yayımlanan yayın oranı 2025 yılında %42,24'e ulaştı.

Atıf sayıları bilimsel etkiyi ortaya koydu

BARÜ’nün Web of Science kapsamındaki tüm indekslerde toplam atıf sayısı 2023'te 9 bin 16 iken, 2024'te 10 bin 656'ya, 2025'te ise 12 bin 559'a yükseldi. Çekirdek indekslerdeki atıf sayısı da aynı dönemde 3 bin 189 artarak 11 bin 613'e ulaştı.

Scopus verileri

Scopus’ta dizinlenen dergilerde yayımlanan toplam yayın sayısı 2023'te 490, 2024'te 605 ve 2025'te 668 olarak kayıtlara geçti. Scopus verilerine göre BARÜ’nün son üç yıldaki toplam yayın sayısı %36,3 oranında arttı.

Öğretim üyesi başına düşen Scopus indeksli yıllık yayın sayısı 2023'te 1,361 iken, 2025'te 1,515'e yükseldi. Q1 dergilerde yayımlanan yayınların oranı ise 2025 yılında %59,10 olarak hesaplandı.

Scopus kapsamındaki toplam atıf sayısı da 2023'te 9 bin 950 iken, 2025'te 15 bin 900'e çıkarak üç yılda 5 bin 950'lik artış gösterdi.

Rektörün değerlendirmesi ve veri kaynağı

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, elde edilen akademik performans sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, "Web of Science ve Scopus yayın ve atıf göstergelerinde son yıllarda istikrarlı bir artış eğilimi görülmektedir. Bu yükseliş, üniversitemizin akademik üretim kapasitesinde sürdürülebilir bir gelişime işaret etmektedir. Akademik üretkenliğimizi daha da ileriye taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu başarıya katkı sunan tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Rektör Akkaya ayrıca, söz konusu verilerin Web of Science ve Scopus veri tabanlarından 14 Ocak 2026 tarihi itibarıyla alınan güncel bilgilere dayandığını, indeksleme süreçlerinin devam etmesi nedeniyle 2025 yılına ait yayın ve atıf sayılarının ilerleyen dönemlerde artabileceğini belirtti.

