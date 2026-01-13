Bursa'da 'Manevi ve Ahlaki Gelişim' Programı: 900 Öğrenciye Ulaşıldı

Bursa'da yürütülen 'Manevi ve Ahlaki Gelişim' programı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yaklaşık 900 öğrenciye eğitim verdi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 16:02
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 16:02
Bursa'da 'Manevi ve Ahlaki Gelişim' Programı: 900 Öğrenciye Ulaşıldı

Bursa'da 'Manevi ve Ahlaki Gelişim' Programı 900 Öğrenciye Ulaştı

Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen 'Manevi ve Ahlaki Gelişim' programı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirildi.

Program Kapsamı ve Hedefleri

Program, Bursa genelinde 15 Anadolu İmam Hatip Lisesinde uygulanarak yaklaşık 900 öğrenciye ulaştı. Eğitimlerde, öğrencilerin milli, manevi ve ahlaki değerler temelinde yetişmesi hedeflenerek akran rehberliği esasına dayalı çalışmalar yürütüldü.

Programda görev alanlar arasında 52 koordinatör öğretmen ve 208 rehber öğrenci yer aldı. Akademik, psiko-sosyal ve manevi gelişimi destekleyen haftalık çalışmaların yanı sıra okuma faaliyetleri, kültürel ziyaretler, kamp ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Panel: İnsan Eğitimi ve Dijital Dünyanın Gençliğe Etkisi

Programın birinci bölümünde, "İnsan Eğitiminde Temel Prensipler ve Gençliğin Dijital Dünya Karşısındaki Durumu" başlıklı bir panel düzenlendi. Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, programın öğrencilerin değer temelli gelişimine katkı sağladığını belirterek, "Öğrencilerimizin sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler olarak yetişmelerine katkı sunduğunu düşünüyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda gönüllülük ve veli izni esasına dayalı olarak yürütülen program, eğitim-öğretim sürecini aksatmadan sürdürüldü" dedi.

Değerlendirme ve Planlama Toplantısı

Programın ikinci bölümünde, BİHMED ve YİHMED tarafından öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla "Manevi ve Ahlaki Gelişim Programı"nın değerlendirme ve planlama toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda programın uygulama süreci ve planlanan çalışmalar ele alındı.

Konferans: Merhamet ve Mazlum Coğrafyalar

Programın üçüncü bölümünde ise "Müslüman’ın Kardeşlerine Merhameti ve Mazlum Coğrafyalar" başlıklı konferans düzenlendi. Konferansta konuşmacı olarak Taha Kılınç yer aldı.

Kapanış

Program, emeği geçen kurum ve paydaşlara teşekkür edilmesiyle sona erdi.

BURSA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN 'MANEVİ VE AHLAKİ GELİŞİM' PROGRAMI...

BURSA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN 'MANEVİ VE AHLAKİ GELİŞİM' PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE 900 ÖĞRENCİYE EĞİTİM VERİLDİ.

BURSA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN 'MANEVİ VE AHLAKİ GELİŞİM' PROGRAMI...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ESOGÜ'de İdari Personele Emeklilik Töreni: Rektör Çolak'tan Veda
2
Çeşme'de Mantı Atölyesi: 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu Velilerle Uygulamalı Eğitim
3
Samsun'da Eğitime 1 Gün Ara: 13 Ocak’ta Kar ve Buzlanma
4
Bursa'da Kar Okulları Vurdu: Yıldırım Ertuğrulgazi'de İhsan Dikmen Ortaokulu'nda Devamsızlık
5
Bağlıca Halil Duran Ortaokulu'nda Karne Öncesi Motivasyon Etkinliği
6
Bursa'da 'Manevi ve Ahlaki Gelişim' Programı: 900 Öğrenciye Ulaşıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları