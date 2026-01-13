Bursa'da 'Manevi ve Ahlaki Gelişim' Programı: 900 Öğrenciye Ulaşıldı

Bursa'da 'Manevi ve Ahlaki Gelişim' Programı 900 Öğrenciye Ulaştı

Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen 'Manevi ve Ahlaki Gelişim' programı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirildi.

Program Kapsamı ve Hedefleri

Program, Bursa genelinde 15 Anadolu İmam Hatip Lisesinde uygulanarak yaklaşık 900 öğrenciye ulaştı. Eğitimlerde, öğrencilerin milli, manevi ve ahlaki değerler temelinde yetişmesi hedeflenerek akran rehberliği esasına dayalı çalışmalar yürütüldü.

Programda görev alanlar arasında 52 koordinatör öğretmen ve 208 rehber öğrenci yer aldı. Akademik, psiko-sosyal ve manevi gelişimi destekleyen haftalık çalışmaların yanı sıra okuma faaliyetleri, kültürel ziyaretler, kamp ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Panel: İnsan Eğitimi ve Dijital Dünyanın Gençliğe Etkisi

Programın birinci bölümünde, "İnsan Eğitiminde Temel Prensipler ve Gençliğin Dijital Dünya Karşısındaki Durumu" başlıklı bir panel düzenlendi. Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, programın öğrencilerin değer temelli gelişimine katkı sağladığını belirterek, "Öğrencilerimizin sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler olarak yetişmelerine katkı sunduğunu düşünüyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda gönüllülük ve veli izni esasına dayalı olarak yürütülen program, eğitim-öğretim sürecini aksatmadan sürdürüldü" dedi.

Değerlendirme ve Planlama Toplantısı

Programın ikinci bölümünde, BİHMED ve YİHMED tarafından öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla "Manevi ve Ahlaki Gelişim Programı"nın değerlendirme ve planlama toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda programın uygulama süreci ve planlanan çalışmalar ele alındı.

Konferans: Merhamet ve Mazlum Coğrafyalar

Programın üçüncü bölümünde ise "Müslüman’ın Kardeşlerine Merhameti ve Mazlum Coğrafyalar" başlıklı konferans düzenlendi. Konferansta konuşmacı olarak Taha Kılınç yer aldı.

Kapanış

Program, emeği geçen kurum ve paydaşlara teşekkür edilmesiyle sona erdi.

