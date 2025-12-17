DOLAR
Aslanapa'da Çini Kursuna Yoğun İlgi: Usta Kısmet Yılmaz ile 19 Kursiyer

Kütahya Aslanapa Halk Eğitim Merkezi'nde açılan Seramik Biçimlendirme (Çini) Kursu, Usta Kısmet Yılmaz yönetiminde 19 kursiyerle yoğun ilgi görüyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:29
Aslanapa'da Çini Kursuna Yoğun İlgi

Kütahya Aslanapa Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Seramik Biçimlendirme (Çini) Kursu, bölge sakinlerinden büyük ilgi görüyor. Kurs, geleneksel el sanatlarına olan ilgiyi canlı tutmayı amaçlıyor.

Eğitimi Usta Öğretici Kısmet Yılmaz Veriyor

Usta Öğretici Kısmet Yılmaz tarafından verilen kursta, 19 kayıtlı öğrenci çini ve seramik biçimlendirme alanında eğitim alıyor. Kurs programı, katılımcıların hem mesleki hem de sanatsal becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyor.

Kültürel Miras ve Ekonomik Destek

Kursiyerlerin el emeğiyle üretilen çalışmalar, hem kültürel mirasın korunmasına katkı sağlıyor hem de satışa sunularak aile bütçelerine destek oluyor. Aslanapa Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen çini kursu, sanata ilgi duyan vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor.

