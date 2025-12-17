Safran, Sarımsak ve Kırmızı Biberin Orijin Tespiti TÜBİTAK-Macaristan Desteğiyle

Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran başta olmak üzere, yüksek katma değerli sarımsak ve kırmızı biberin kimlik doğrulaması ve coğrafi orijin tespiti hedefleyen uluslararası proje, TÜBİTAK-Macaristan iş birliği kapsamında desteklenecek.

Projenin kapsamı ve yöntemi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Mukaddes Kılıç Bayraktar yürütücülüğünde hazırlanan "Safran, Sarımsak ve Kırmızı Biberin NIR Spektroskopisi ve Fitokimyasal Analiz Yoluyla Kimlik Doğrulaması ve Orijin Tespiti" başlıklı proje, TÜBİTAK’ın "2522 - Macaristan Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon Ofisi (NRDIO) ile İkili İş Birliği Destek Programı" kapsamında kabul edilen 11 proje arasında yer aldı.

Proje çerçevesinde, yüksek ekonomik değere sahip tarım ürünlerinin Yakın Kızılötesi (NIR) spektroskopisi ve fitokimyasal analiz yöntemleri kullanılarak kimlik doğrulaması ve coğrafi orijin tespiti için bilimsel altyapı geliştirilecek.

Hedefler ve yerel etkiler

Çalışmanın özellikle Karabük ve çevresinde yetiştirilen safranın bilimsel verilerle tanımlanmasına ve farklı bölgelerden gelen ürünlerden ayrıştırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Proje ile ürün sahteciliğinin önlenmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel ürünlerin marka değerinin korunması amaçlanıyor.

Üniversite-sanayi ve uluslararası ortaklık

Toplam 4,3 milyon lira bütçeye sahip projede, Karabük Üniversitesine 3 milyon lira, sanayi ortağına ise 1,3 milyon lira destek sağlanacak. Proje, üniversite-sanayi iş birliğinin yanı sıra Türkiye-Macaristan akademik ve endüstriyel ortaklığını kapsayan çok paydaşlı bir yapıya sahip.

Türkiye ekibinde proje yürütücüsü Mukaddes Kılıç Bayraktar’ın yanı sıra Bayburt Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Hacer Akpolat araştırmacı olarak yer alıyor. Macaristan tarafında akademik ortak Macar Tarım ve Yaşam Bilimleri Üniversitesinden Prof. Dr. Zoltn Kovcs, sanayi ortağı olarak ise ADEXGO firmasından Dr. György Bzr projede görev alıyor.

Bölgesel ürünlere bilimsel katkı

Uluslararası iş birliği kapsamında desteklenen proje, bölgesel tarım ürünlerinin bilimsel temelde korunması, tanımlanması ve ticarî değerinin artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Özellikle safran üretiminin yaygın olduğu bölgelerde bilim temelli kalite güvencesi oluşturması bekleniyor.

