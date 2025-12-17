KBÜ'de LEOS, Uluslararası Öğrencilere İngilizce ve Arapça Tanıtıldı

KBÜ'de LEOS Sistemi Uluslararası Öğrencilere İngilizce ve Arapça Tanıtıldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından geliştirilen LEOS (Lisansüstü Eğitim Otomasyon Sistemi), uluslararası lisansüstü öğrencilere İngilizce ve Arapça olarak tanıtıldı.

Eğitim, KBÜ İlahiyat Fakültesi Türkistan Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Farklı ülkelerden gelen uluslararası lisansüstü öğrenciler etkinliğe katıldı.

Eğitim İçeriği ve Uygulamalı Anlatım

Eğitim programında öğrencilere başvuru işlemleri, ders ve danışmanlık süreçleri, tez izleme aşamaları ile akademik modüllerin sistem üzerinden nasıl yürütüldüğüne dair uygulamalı bilgiler verildi. Sistemin etkin kullanımını sağlamak amacıyla örnek senaryolar üzerinden bilgilendirme yapıldı.

Hedef ve Mevcut Kullanıcı Sayıları

KBÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, LEOS ile lisansüstü eğitimde akademik ve idari süreçlerin tek bir dijital platformda yürütülmesini hedefliyor. Sistem hâlihazırda 800 lisansüstü öğrenci, 200 kurum içi akademisyen, 43 kurum dışı akademisyen ve enstitü yöneticileri tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Gerçekleştirilen kullanıcı eğitimiyle uluslararası öğrencilerin LEOS’u etkin kullanarak akademik işlemlerini kolaylaştırmaları amaçlanıyor.

