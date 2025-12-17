Karabük Üniversitesi TOBB MYO'da Erasmus Proje Eğitimi Verildi

Karabük Üniversitesi TOBB MYO'da Erasmus proje eğitimi gerçekleştirildi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu konferans salonunda, akademik personele yönelik Erasmus proje eğitimi düzenlendi. Eğitim, kurumun uluslararası proje kapasitesini artırma hedefiyle gerçekleştirildi.

Eğitimin içeriği ve sunumu

KBÜ Teknoloji Transfer Ofisi Proje Destek Birimi Mühendisi Yılmaz Olcay tarafından verilen eğitimde, Erasmus projelerinin yapısı, başvuru süreçleri ve proje geliştirme aşamaları kapsamlı biçimde ele alındı. Programın ilk bölümünde projelere ilişkin genel bilgiler katılımcılarla paylaşıldı.

Eğitimin devamında, başvuru aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar ile proje alt başlıklarının nasıl yapılandırılması gerektiğine dair detaylar aktarıldı. Katılımcılara, bir projenin fikir aşamasından hazırlanmasına, yürütülmesine ve raporlanmasına kadar olan süreçler hakkında uygulamalı ve teorik bilgiler verildi.

Hedef ve gelecek planları

Karabük Üniversitesi, akademik personelin uluslararası proje deneyimini artırmaya yönelik eğitim faaliyetlerini sürdürmeyi hedefliyor. Bu kapsamda benzer eğitimlerin tekrarlanması ve katılımın yaygınlaştırılması planlanıyor.

Önemli: Eğitim, akademik personelin Erasmus başvurularında daha etkin rol almasını ve projelerin başarı oranının yükselmesini amaçlıyor.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) TOBB TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KONFERANS SALONUNDA, AKADEMİK PERSONELE YÖNELİK ERASMUS PROJE EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.