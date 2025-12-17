DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,09 0,22%
ALTIN
5.934,32 -0,27%
BITCOIN
3.692.114,94 1,41%

KBÜ Öğrencileri Kocaeli Bilişim Fuarı'nda Yapay Zekâ ve Siber Güvenliği İnceledi

KBÜ TOBB TB MYO Bilgisayar Teknolojileri öğrencileri, Kocaeli Bilişim Fuarı'nda yapay zekâ, siber güvenlik ve dijital dönüşüm konularını yerinde takip etti.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 11:21
KBÜ Öğrencileri Kocaeli Bilişim Fuarı'nda Yapay Zekâ ve Siber Güvenliği İnceledi

KBÜ Öğrencileri Kocaeli Bilişim Fuarı'nda Yapay Zekâ ve Siber Güvenliği İnceledi

Teknik geziyle sektöre yakın temas

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (TOBB TB MYO) Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencileri, akademik danışmanları eşliğinde Kocaeli Bilişim Fuarını ziyaret ederek bilişim sektöründeki güncel uygulamaları yerinde inceledi.

Gezi, bölüm öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Dursun Ekmekci ve Öğr. Gör. Eyüb Ekmel Sula rehberliğinde gerçekleştirildi. Öğrenciler, fuar alanında düzenlenen sunum ve panellerde sektöre dair uygulamalı bilgiler edindi.

Fuar kapsamındaki oturumlarda yapay zekâ, siber güvenlik, girişimcilik, bulut sistemleri ve dijital dönüşüm gibi başlıklarda sektör temsilcileri ve uzmanların sunumları yer aldı. Katılımcılar, alanındaki yenilikleri ve güncel trendleri yakından takip etme imkânı buldu.

Öğrenciler etkinlik süresince ESET Digital Security, Kodlanan Gelecek: Yapay Zekâ, KOBİ’lerde Bulut Teknolojisi ve ERP Kullanımı, Yeni Nesil Startup Ekonomisi ile Siber Tehditler ve Devlet Yapıları gibi oturumlara katılarak sektördeki kariyer fırsatları ve uygulamalı yaklaşımlar hakkında bilgi edindiler.

Bu teknik gezi, öğrencilerin sektörün dinamiklerini yerinde görmelerine ve mesleki vizyonlarını geliştirmelerine önemli katkı sağladı.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TOBB TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ...

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TOBB TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ, KOCAELİ BİLİŞİM FUARI’NDA BİLİŞİM ALANINDAKİ GÜNCEL GELİŞMELERİ YERİNDE İNCELEDİ.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU...

İLGİLİ HABERLER

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İhlas Koleji Bursluluk Sınavı 10 Ocak'ta: %100'e Varan Burs İmkanı
2
2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri
3
Safran, Sarımsak ve Kırmızı Biberin Orijin Tespiti TÜBİTAK-Macaristan Desteğiyle
4
Karabük Üniversitesi TOBB MYO'da Erasmus Proje Eğitimi Verildi
5
KBÜ Öğrencileri Kocaeli Bilişim Fuarı'nda Yapay Zekâ ve Siber Güvenliği İnceledi
6
KBÜ'de LEOS, Uluslararası Öğrencilere İngilizce ve Arapça Tanıtıldı
7
Cizre'de Polisten Ahmet-i Hani Ortaokulu'nda Özel Öğrencilere Anlamlı Etkinlik

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi