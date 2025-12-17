KBÜ Öğrencileri Kocaeli Bilişim Fuarı'nda Yapay Zekâ ve Siber Güvenliği İnceledi

Teknik geziyle sektöre yakın temas

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (TOBB TB MYO) Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencileri, akademik danışmanları eşliğinde Kocaeli Bilişim Fuarını ziyaret ederek bilişim sektöründeki güncel uygulamaları yerinde inceledi.

Gezi, bölüm öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Dursun Ekmekci ve Öğr. Gör. Eyüb Ekmel Sula rehberliğinde gerçekleştirildi. Öğrenciler, fuar alanında düzenlenen sunum ve panellerde sektöre dair uygulamalı bilgiler edindi.

Fuar kapsamındaki oturumlarda yapay zekâ, siber güvenlik, girişimcilik, bulut sistemleri ve dijital dönüşüm gibi başlıklarda sektör temsilcileri ve uzmanların sunumları yer aldı. Katılımcılar, alanındaki yenilikleri ve güncel trendleri yakından takip etme imkânı buldu.

Öğrenciler etkinlik süresince ESET Digital Security, Kodlanan Gelecek: Yapay Zekâ, KOBİ’lerde Bulut Teknolojisi ve ERP Kullanımı, Yeni Nesil Startup Ekonomisi ile Siber Tehditler ve Devlet Yapıları gibi oturumlara katılarak sektördeki kariyer fırsatları ve uygulamalı yaklaşımlar hakkında bilgi edindiler.

Bu teknik gezi, öğrencilerin sektörün dinamiklerini yerinde görmelerine ve mesleki vizyonlarını geliştirmelerine önemli katkı sağladı.

