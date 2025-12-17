Ata Eğitim Merkezi'nden Derecik İtfaiyesine 5 Günlük Kapsamlı Eğitim

Ata Eğitim Merkezi Derecik İtfaiye Personelini 5 Gün Boyunca Eğitti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ata Eğitim Merkezi, Hakkari’nin Derecik Belediyesi itfaiye personeline yönelik düzenlediği 5 günlük teorik ve uygulamalı eğitimlerle farklı şehirlerden gelen ekiplerin mesleki donanımını güçlendirmeye devam ediyor. Eğitimler, doğal afetler, arama-kurtarma, kaza ve yangın gibi acil durumlara etkin müdahale hedefiyle planlandı.

Eğitim içerikleri ve uygulamalar

İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen programda, merkezde verilen eğitimin kapsamı şu başlıkları içerdi: Temel yangın eğitimi ve yangın tatbikatı, yangına müdahale teknikleri, yangın yerindeki tehlikeler, yangın çıkış sebepleri ve raporlama, Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği, ilk yardım, trafik kazalarına müdahale, iple erişim teknikleri ve makara sistemleri. Katılımcılar teorik derslerin yanı sıra uygulamalı tatbikatlarla da bilgilerinin pekiştirilmesini sağladı.

Merkeze gelen ekiplerin eğitim içerikleri, görev yaptıkları bölgelerin risk ve ihtiyaçlarına göre özel senaryolarla hazırlanıyor. Böylece her ilin karşılaşabileceği farklı olaylara yönelik tatbikatlar uygulanarak personelin gerçek hayata hazırlığı artırılıyor.

"Güzel bir eğitim geçirdik"

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğünde İtfaiye Çavuşu olarak görev yapan Raşit Duranoğlu, kurum dışı ve hizmet içi eğitimleri anlatarak, "Bu haftaki eğitimimizi, Hakkari ilçesi Derecik Belediyesi itfaiye personeline verdik. Onlarla güzel bir eğitim haftası geçirdik. Eksik oldukları konularda yardımcı olduk. Uygulamamız temel itfaiye er eğitimi olarak geçti. Yangına, tehlikeli maddelere, trafik kazalarına müdahale şekilleri ile iple yüksek açı kurtarma eğitimlerimiz oldu. İlk yardım eğitimimiz de vardı" dedi.

Bölgesel risklere göre senaryolar ve modern ekipmanlar

3 yıl önce hizmete giren Ata Eğitim Merkezi'nde yangına müdahale istasyonları, yüksek açı kurtarma alanları, trafik kazalarına müdahale istasyonları ile LPG ve CNG tanker müdahale istasyonları bulunuyor. Duranoğlu, "Hem kendi bünyemizdeki personele, hem de farklı şehirlerden gelen arkadaşlarımıza bu eğitimleri veriyoruz. Her bölgenin tehlike türleri birbirinden farklı olabiliyor. Bizler de farklı bölgeden gelen arkadaşlarımıza, yaşadığı şehirlere göre senaryolar ve tatbikatlar oluşturarak eğitim veriyoruz. Bu eğitimlerimiz sayesinde, görev yerlerine döndüklerinde olaylara daha hazırlıklı olacaklar" ifadelerini kullandı.

Duranoğlu ayrıca, "Onlar burada yeni ekipmanları ve bu ekipmanların önemini görmüş oldu. Ekip çalışmasının önemini ve doğru bir ekiple müdahalenin nasıl yapılacağını öğrenmiş oldular. Eksik oldukları konular üzerine eğildiğimiz için de teşekkür ettiler. Onların bu konularda kendilerini geliştirmelerine yardımcı olduk" diyerek merkezin sağladığı kazanımları özetledi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE BAĞLI ATA EĞİTİM MERKEZİ, HAKKARİ’NİN DERECİK BELEDİYESİ İTFAİYE PERSONELİNE YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ 5 GÜNLÜK TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİMLERLE, FARKLI ŞEHİRLERDEN GELEN EKİPLERİN MESLEKİ DONANIMINI GÜÇLENDİRMEYİ SÜRDÜRÜYOR.