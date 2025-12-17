DOLAR
Samsun'da MESEM ve Halk Eğitim Kurslarına 117 bin 611 Katılım

Yayın Tarihi: 17.12.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:31
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) ile Halk Eğitim Merkezleri, kentte mesleki eğitim ve hayat boyu öğrenme alanlarında yüksek ilgi gördü.

MESEM'de eğitim

İlde toplam 8 Mesleki Eğitim Merkezi bulunuyor ve bu merkezlerde eğitim gören öğrenci sayısı 8 bin 845 olarak kayıtlara geçti. MESEM'lerde en çok talep gören alanlar motorlu araçlar teknolojisi, güzellik ve saç bakım hizmetleri ile elektrik-elektronik teknolojisi oldu.

Halk Eğitim ve Olgunlaşma Enstitüsü

Samsun'da 17 Halk Eğitim Merkezi ve 1 Olgunlaşma Enstitüsü ile hayat boyu öğrenme faaliyetleri yürütülüyor. Bu kapsamda açılan kurslardan faydalanan toplam kursiyer sayısı 117 bin 611, toplam açılan kurs sayısı ise 6 bin 597 olarak bildirildi.

Halk Eğitim Merkezlerinde en fazla talep gören kurslar arasında giyim/üretim teknolojileri, bilişim teknolojileri ve kuaförlük ilk sıralarda yer alıyor.

Yetkililerin değerlendirmesi

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, mesleki ve hayat boyu öğrenme eğitimlerinin hem istihdama katkı sağladığını hem de bireylerin kişisel ve mesleki gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

