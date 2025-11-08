Aydın'da Şap Hastalığı Eğitimi: Veterinerlere Aşılama ve Kontrol Stratejileri

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, veteriner hekimlere şap hastalığının epidemiyolojisi, aşı stratejileri ve saha uygulamalarına yönelik kapsamlı eğitim verdi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 11:41
Aydın'da veteriner hekimlere "Şap Hastalığı" eğitimi düzenlendi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığını korumaya yönelik çalışmaları kapsamında veteriner hekimlere yönelik "Şap Hastalığı" konulu bilgilendirme eğitimi düzenledi. Program, hastalıkla mücadelede etkin adımlar atılmasını hedefleyen kapsamlı bir içerikle gerçekleştirildi.

Eğitimde kimler yer aldı?

Programa İl Müdür Yardımcısı Dr. Hamit Eray Yeşilçayır ve Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdür Vekili Engin Sığırtmaç katıldı. Eğitim sunumunu ise Şap Enstitüsü Müdürlüğü uzmanlarından Dr. İbrahim Hancı yaptı.

Eğitimin içeriği ve vurgulanan konular

Eğitim kapsamında şap hastalığının epidemiyolojisi, korunma ve kontrol yöntemleri, aşılama stratejileri ve bölgedeki güncel durum ile ilgili kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Katılımcılara, saha uygulamalarında dikkat edilmesi gereken hususlar ve uygulanabilir mücadele yöntemleri aktarıldı.

Değerlendirme ve sonuç

Toplantı sırasında Dr. Hamit Eray Yeşilçayır, hastalıkla mücadelede yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Programın sonunda katılımcı veteriner hekimlerin soruları yanıtlandı ve saha uygulamalarına ilişkin bilgi alışverişi gerçekleştirildi. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan hastalıklarıyla mücadelede görev alan tüm veteriner hekimlere özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

