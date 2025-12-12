Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Karar Alma Mekanizmalarını Sağlıklı, Demokratik ve Özgürlükçü Yürütüyoruz

Ziyaret ve inceleme

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde incelemelerde bulundu. Ziyarette okulun dikim atölyesi, müzik atölyesi ve öğretmen odasını gezen Bakan Tekin, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Dikim atölyesinde eğitim alan moda tasarım öğrencilerinin dikiş makinelerinin yenilenmesi yönündeki talebini dinleyen Bakan Tekin, makinelerin yenilenmesi için ilgili birimlere anında talimat verdi. Ziyaret sırasında basın mensuplarına kahve ikramında da bulundu.

Yönetişim ve karar alma süreçleri

Program kapsamında konuşan Bakan Tekin, süreci şu sözlerle özetledi: "Bu toplantılarda hem genel anlamda eğitim öğretim süreçleriyle ilgili öğretmen arkadaşlarımızla istişare yapıyoruz, hem spesifik olarak bulunduğumuz okul, okul türü, okuldaki eğitim öğretim ortamları ile ilgili eksiklik, aksaklık varsa onları münazara ediyoruz. Hem de öğretmen arkadaşlarımızın bireysel olarak öneri, düşünce, talep ve benzeri istişareyle dolu bir toplantı ortamı yürütüyoruz. Şimdiye kadar kaç tane yaptık, hiç sayısını bile hatırlamıyorum. Sebebi şu: biz buralarda bu sohbetler neticesinde elde ettiğimiz fikirlerle, önerilerle gidip adımlarımızı atıyoruz, düzenlemeler yapıyoruz, mevzuat değişiklikleri yapıyoruz, genelgeler hazırlıyoruz, programlarımızda değişiklik yapıyoruz. Ve derdimiz şu, modern kamu yönetiminde ’yönetişim’ diye ifade edilen, yani birlikte çalıştığımız insanlarla karar alma mekanizmalarında ve uygulama mekanizmalarında birlikte hareket etme süreçlerini sağlıklı, demokratik, özgürlükçü bir perspektifle yürütmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar hep böyle yaptık"

Bakan Tekin, yaz aylarında yayınlanan 50-60 maddelik genelgelerin tamamının, burada yapılan istişarelerle ve en az bir öğretmen odasında dile getirilen hususlarla şekillendiğini belirtti. "Bir Öğretmenler Odası’nda ifadesini özellikle kullandım" diyen Tekin, önerileri farklı paydaşlarla tartışıp uzlaşı sağlandığında bunları mevzuata dönüştürdüklerini vurguladı. İstanbul programı kapsamında gerçekleştirilen ziyaretin, eğitim sistemi için doğru adımların tartışılmasına zemin hazırlamasını diledi.

