Aydın'da yarıyıl tatili başladı: 188 bin 343 öğrenci karnesini aldı

Okullarda karne törenleri, belediyelerde şenlikler

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk dönemi tamamlandı. Aydın genelinde 877 okulda öğrenim gören 188 bin 343 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Yerel yönetimler, tatilin verimli geçmesi amacıyla çeşitli etkinlik ve şenlikler düzenliyor.

Uzmanlar ise öğrencilerin tatilde akraba ziyaretlerinde bulunmasını ve anne-babalarına işlerinde yardımcı olmalarını öneriyor; tatilin boş zaman olarak değerlendirilmemesi gerektiği vurgulanıyor.

Umurlu Cavit Başlık Ortaokulu'nda duygulu tören

Umurlu Cavit Başlık Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine öğrenciler, veliler ve okulun arsasını bağışlayan Başlık Ailesi'nden Hakan Başlık de katıldı. Tören sırasında konuşan Okul Müdürü Mustafa Bilgin, eğitimin hayat boyu süren bir süreç olduğuna dikkat çekti ve öğrencilere tatilde aile büyüklerini ziyaret etmelerini ile bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Bilgin, tatilin asla zamanı boşa geçirmek olarak algılanmaması gerektiğini belirterek, öğrencilerin tatil süresince anne-babalarına işlerinde yardımcı olmalarının önemini bir kez daha dile getirdi.

Öğrenciler ve aileler şenlik alanlarına yöneldi

5. sınıf okul birincisi Büşra Maraş, tatilini aile büyüklerine ziyaret ederek, test çözerek ve kitap okuyarak geçireceğini söyledi. Maraş, ayrıca Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Efeler, Nazilli ve Söke'de düzenlenen karne şenliklerine değinerek, arkadaşlarıyla Tekstil Park'taki şişme oyuncaklar, sirk gösterileri ve atölye çalışmalarında vakit geçirmek istediklerini aktardı.

Okulun arsasını bağışlayan Cavit Başlık'ın oğlu ve Karya Farma HBX Ar-Ge kurucusu Hakan Başlık ise törende öğrencilere hitap ederek bilimsel çalışmalara destek sözü verdi ve tüm öğrencilere keyifli bir tatil diledi.

Yerel yönetimler ve okulların etkinlikleriyle sürecek yarıyıl tatilinde, ailelerin ve öğrencilerin hem dinlenmeye hem de üretken etkinliklere zaman ayırmaları hedefleniyor.

AYDIN’DA 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ İLK DÖNEMİNİN TAMAMLANMASI İLE BİRLİKTE İL GENELİNDE 877 OKULDA 188 BİN 343 ÖĞRENCİ KARNESİNİ ALARAK YARIYIL TATİLİNE GİRDİ.