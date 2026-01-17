Ayvalıklı şef adayları İstanbul'dan 15 madalya ile döndü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde eğitim veren Cunda Turizm Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, İstanbul’da düzenlenen 22. Uluslararası Gastronomi Yarışmasından başarılı bir geri dönüş yaptı. Okul, yarışmadan 7 altın, 6 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 15 madalya ile ayrıldı.

Madalya dağılımı ve dereceler

Yarışmada Ana Yemek ve Balık kategorilerinde Ecrin Nehir Kılıç iki altın madalya kazandı. Ana yemek kategorisinde Mehmet Poyraz Eroğlu, İhsan Çilo ve Burak Uçarkuş, balık kategorisinde ise Yüsra Ağlamaz altın madalyaya layık görüldü. Organizasyon kapsamındaki Yılın Altın Genç Şefi Yarışmasında Abdullah Ay altın madalya elde etti.

Gümüş madalya kazananlar arasında Yiğit Eren, Rukiye Geçer ve Efe İnce (balık tabağı, makarna ve balık kategorileri) ile yarışmanın Yılın Lisesi kategorisinde Bura Uçarkuş, Yiğit Eren ve Yüsra Ağlamaz yer aldı. Arda İnan ise tatlı ve balık kategorilerinde iki bronz madalya kazandı.

Okul kadrosu ve organizasyon

Yarışma, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu tarafından düzenlendi. Cunda Turizm MTALin öğrencilerini hazırlayan kadroda öğretmenler Emre Şen, Hatice Ağa, Murat Çelik ve usta öğretici Melih Kavas yer aldı.

Müdürün değerlendirmesi

Cunda Turizm Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdülaziz Yük, dereceye giren öğrencileriyle gurur duyduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Okulumuz öğrencileri, 22. Uluslararası İstanbul Gastronomi Yarışması’nda gösterdikleri üstün performansla 7 altın, 6 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplam 15 madalya kazanarak bizlere büyük bir gurur yaşatmıştır. Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası düzeyde sergilediği bu başarı; disiplinli çalışma, mesleki yetkinlik ve ekip ruhunun somut bir göstergesidir. Bu anlamlı başarıda emeği geçen değerli öğretmenlerimiz Emre Şen, Hatice Ağa, Murat Çelik ve Usta Öğreticimiz Melih Kavas’a özverili katkıları için teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizi bu sürece hazırlayan tüm eğitim kadromuzu tebrik ediyor; bu başarının, okulumuzun mesleki eğitimdeki kararlılığını ve niteliğini bir kez daha ortaya koyduğunu memnuniyetle ifade ediyorum" dedi.

Elde ettikleri başarının, mesleki ve teknik eğitimin doğru planlandığında öğrencilere nasıl güçlü bir gelecek sunabileceğini bir kez daha gösterdiğini savunan Abdulaziz Yük, "Tüm öğrencilerimizi ve onları yetiştiren kıymetli öğretmenlerimizi yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Ayrıca bu süreçte verdikleri desteklerden dolayı Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğümüze, Ayvalık Kaymakamlığımıza ve Ayvalık İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüze de şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

