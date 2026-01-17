Sivas'ta Din Görevlilerine 'Tashih-i Huruf' ile 12 Haftalık Kur'an Tilaveti Eğitimi

Sivas İl Müftülüğü'nün düzenlediği 12 haftalık Tashih-i Huruf kursunu 30 din görevlisi tamamladı; kurs sonunda başarı belgeleri verildi.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 17:48
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 17:48
Sivas İl Müftülüğü tarafından din görevlilerine yönelik düzenlenen Tashih-i Huruf derslerini başarıyla tamamlayan din görevlilerine başarı belgesi takdim edildi.

Kurs ve Program

İl Müftülüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa katılan İl Müftüsü Hasan Limon, 12 hafta süren kursun verimli geçtiğini ifade etti. Limon, din görevlilerine gösterdikleri gayret ve katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Eğitimin Önemi

Limon, Tashih-i Huruf'un Kur'an-ı Kerim'i harf ve mahreçlerine uygun, doğru ve güzel bir şekilde okumayı amaçlayan bir ilim olduğunu belirterek, bu eğitimin din görevlilerinin Kur'an tilavetindeki niteliği artırması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Katılım ve Sertifikalandırma

Düzenlenen kursa 20 erkek ve 10 kadın olmak üzere toplam 30 din görevlisi iştirak etti. Kurs sonunda kursiyerlere başarı belgeleri takdim edildi.

