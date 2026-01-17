BEUN Ereğli Eğitim Fakültesi 2025-2026 Akademik Kurulu Rektör Özölçer’in Katılımıyla Yapıldı

BEUN Ereğli Eğitim Fakültesi 2025-2026 Akademik Kurulu, Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’in katılımıyla yapıldı; akademik planlar, projeler ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 18:00
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 18:00
BEUN Ereğli Eğitim Fakültesi 2025-2026 Akademik Kurulu Rektör Özölçer’in Katılımıyla Yapıldı

BEUN Ereğli Eğitim Fakültesi 2025-2026 Akademik Kurulu Rektör Özölçer’in Katılımıyla Yapıldı

Akademik planlama, projeler ve ödül töreni masaya yatırıldı

BEUN Ereğli Eğitim Fakültesi 2025-2026 Akademik Kurulu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ile gerçekleştirildi. Toplantıya BEUN Ereğli Eğitim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Ali Azar ve fakültenin akademik kadrosu katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 2025-2026 Akademik Yılı Güz Dönemi üzerine genel bir değerlendirme yaptı ve yeni akademik yılın üniversite ailesi için hayırlı olmasını diledi. Özölçer, BEUN Ereğli Eğitim Fakültesi’nin sadece akademik başarılarıyla değil; sosyal, kültürel, toplumsal çalışmalar ve sektörel iş birlikleri ile de öne çıktığını vurguladı.

Rektör Özölçer, lisans ve lisansüstü eğitimde araştırmayı temel alan, disiplinler arası yaklaşımları benimseyen eğitim anlayışının önemine dikkat çekti. Ayrıca ulusal ve uluslararası projelerde daha etkin rol alınması, nitelikli bilimsel yayınların artırılması ve akademik iş birliğinin güçlendirilmesi gerekliliğini ifade ederek, fakültenin gelişimine katkı sağlayan akademik ve idari personele teşekkür etti.

Toplantıda söz alan BEUN Ereğli Eğitim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Ali Azar, 2024-2025 Akademik Yılı’nda fakültede yürütülen eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetlerini kapsayan kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Dekan Azar, 2025-2026 için planlanan çalışmalar, akademik yıl planlaması ve devam eden projeler hakkında katılımcılara bilgi verdi ve Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e destekleri için teşekkür etti.

BEUN Ereğli Eğitim Fakültesi 2025-2026 Akademik Yılı Genel Kurul Toplantısı’nda Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, ulusal ve uluslararası indekslerde yayımlanan bilimsel çalışmalarıyla ve idari görevlerindeki üstün performanslarıyla öne çıkan akademisyenlere akademik yayın ödül belgeleri ile teşekkür belgelerini takdim etti. Belge takdiminin ardından toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle toplantı sona erdi.

BEUN EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİNDE GERÇEKLEŞEN TOPLANTIYA; ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ...

BEUN EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİNDE GERÇEKLEŞEN TOPLANTIYA; ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. İSMAİL HAKKI ÖZÖLÇER, BEUN EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKAN V. PROF. DR. ALİ AZAR VE AKADEMİSYENLER KATILDI.

BEUN EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİNDE GERÇEKLEŞEN TOPLANTIYA; ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ayvalıklı Şef Adayları İstanbul'dan 15 Madalya ile Döndü
2
BEUN Ereğli Eğitim Fakültesi 2025-2026 Akademik Kurulu Rektör Özölçer’in Katılımıyla Yapıldı
3
Sivas'ta Din Görevlilerine 'Tashih-i Huruf' ile 12 Haftalık Kur'an Tilaveti Eğitimi
4
Eğitim-Bir-Sen MEB’e 3 Davada 'Sigortalılık Şartı'na İtiraz
5
GKV, Güneydoğu'nun İlk IB MYP Mezunlarını Verdi
6
Burhaniye'de Balıkesir Üniversitesi'nden 'İkinci Şans Harfleri' Braille Projesi
7
Mersin'de Yarıyıl Tatili Rehberi: MERCİ'den Öğrenci ve Veli Önerileri

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları