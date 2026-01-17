BEUN Ereğli Eğitim Fakültesi 2025-2026 Akademik Kurulu Rektör Özölçer’in Katılımıyla Yapıldı

Akademik planlama, projeler ve ödül töreni masaya yatırıldı

BEUN Ereğli Eğitim Fakültesi 2025-2026 Akademik Kurulu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ile gerçekleştirildi. Toplantıya BEUN Ereğli Eğitim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Ali Azar ve fakültenin akademik kadrosu katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 2025-2026 Akademik Yılı Güz Dönemi üzerine genel bir değerlendirme yaptı ve yeni akademik yılın üniversite ailesi için hayırlı olmasını diledi. Özölçer, BEUN Ereğli Eğitim Fakültesi’nin sadece akademik başarılarıyla değil; sosyal, kültürel, toplumsal çalışmalar ve sektörel iş birlikleri ile de öne çıktığını vurguladı.

Rektör Özölçer, lisans ve lisansüstü eğitimde araştırmayı temel alan, disiplinler arası yaklaşımları benimseyen eğitim anlayışının önemine dikkat çekti. Ayrıca ulusal ve uluslararası projelerde daha etkin rol alınması, nitelikli bilimsel yayınların artırılması ve akademik iş birliğinin güçlendirilmesi gerekliliğini ifade ederek, fakültenin gelişimine katkı sağlayan akademik ve idari personele teşekkür etti.

Toplantıda söz alan BEUN Ereğli Eğitim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Ali Azar, 2024-2025 Akademik Yılı’nda fakültede yürütülen eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetlerini kapsayan kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Dekan Azar, 2025-2026 için planlanan çalışmalar, akademik yıl planlaması ve devam eden projeler hakkında katılımcılara bilgi verdi ve Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e destekleri için teşekkür etti.

BEUN Ereğli Eğitim Fakültesi 2025-2026 Akademik Yılı Genel Kurul Toplantısı’nda Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, ulusal ve uluslararası indekslerde yayımlanan bilimsel çalışmalarıyla ve idari görevlerindeki üstün performanslarıyla öne çıkan akademisyenlere akademik yayın ödül belgeleri ile teşekkür belgelerini takdim etti. Belge takdiminin ardından toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle toplantı sona erdi.

