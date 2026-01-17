Eğitim-Bir-Sen MEB’e 3 Davada 'Sigortalılık Şartı'na İtiraz

Eğitim-Bir-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı yönetmelik ve duyurulardaki bazı hükümler ile özellikle 'sigortalılık şartı' hükmüne karşı Danıştay’da üç ayrı dava açtı.

Hukuki başvuru ve kapsam

Sendikanın açıklamasına göre, davalar Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme Duyurusu ve İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Duyurusu hükümlerine yönelik olarak açıldı.

Ayrıca, Yönetmeliğin bazı hükümlerinin 9 Ocak 2026 tarihli ve 33132 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, bu hükümlerin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptal istemiyle dava açıldığı bildirildi.

Yönetmelikte dava konusu edilen hükümler

Açıklamada dava edilen hükümler arasında 'nöbetçi belletici öğretmen tanımı', 'belletici öğretmenlik görevine ilave hizmet puanı verilmemesi', 'nöbetçi belletici öğretmenlik görevine hizmet puanı verilmesinde pansiyonlu okullar arasında ayrım yapılması' ve 'zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamasına rağmen zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlere artırımlı hizmet puanı verilmemesi' yer aldığı belirtildi.

Bunun yanı sıra dava edilen diğer hükümler arasında '12 yıllık görev süresini tamamlayan öğretmenlerin yer değişikliği, mazeretin bulunduğu ilçe ile görev yapılan ilçe aynı ilçe grubunda ise mazerete bağlı yer değişikliği başvurusunda bulunulamaması', 'norm kadro fazlası öğretmenlerin Akademide eğitime alınarak alanlarının istekleri dışında değiştirilebilecek olması' ve 'norm kadro fazlası öğretmenlerden tercihe dayalı atamaları yapılanların yer değişikliği taleplerinde eğitim kurumunda çalışılması gereken sürenin hesabında daha önceki eğitim kurumunda geçen hizmet sürelerinin dikkate alınmaması' de yer aldı.

Açıklamada ayrıca 'denetim ve soruşturma sonucunda mesleğinde yetersizliği görülen öğretmenin hizmet sınıfının değiştirilebilecek olması', 'alan değişikliğine bağlı yer değişikliğinin Bakanlıkça belirlenecek iller arasında sınırlı tutulması' ve 'ilçe grupları düzenlemesi ve ilçe grupları çizelgesine' ilişkin hükümlerin de iptalinin istendiği kaydedildi.

İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Duyurusu'na ilişkin itirazlar

Eğitim-Bir-Sen, İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme Duyurusunun tamamına da dava açtığını bildirdi. Sendika, öğretmenlerin kendi branşlarında kaç kişinin norm fazlası olduğu ve atamaya esas hizmet puanları bilgisi olmadan tercih yapmak zorunda bırakılmalarını eleştirdi.

Dava gerekçeleri arasında ayrıca mazerete dayalı yer değişikliği atamalarını ihlal edecek mahiyette resen atama işlemlerinin gerçekleştirilebileceği, resen atamalarda aile bütünlüğünün gözetilmemesi, aile ikametgahı ile görev yeri arasındaki ulaşım süresi ve zorluğunun göz ardı edilmesi yer aldı. Söz konusu duyuruda engelli öğretmenler yönünden hak ihlali oluşturabilecek düzenlemelerin bulunması da yargıya taşındı.

Mazerete bağlı yer değişikliği duyurusundaki 'sigortalılık' şartı

Eğitim-Bir-Sen’in üçüncü dava konusu olarak gösterdiği düzenleme 2026 Yarıyıl Tatili İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Duyurusu oldu. Açıklamada, duyuruda yer alan ve "mazeretin bulunduğu yerde son iki yıl içinde 360 gün sigortalı çalışma şartı" aranmasına ilişkin hükmün, kazanılmış hakların, hukuki belirlilik ve idari istikrar ilkelerinin ihlali niteliğinde olduğu gerekçesiyle iptalinin talep edildiği belirtildi.

Eğitim-Bir-Sen, yaptığı açıklamada tüm bu düzenlemelerin eğitim çalışanlarının hak ve güvencelerini zedeleyebileceğini öne sürerek yargıya başvurduklarını vurguladı.

