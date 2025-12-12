DOLAR
Uşak Üniversitesi'ne Yeni Rektör: Prof. Dr. Ahmet Demir Atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama ile Prof. Dr. Ahmet Demir, Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. Akademik ve idari geçmişi haberin içinde.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 14:32
Uşak Üniversitesi'ne Yeni Rektör: Prof. Dr. Ahmet Demir Atandı

Uşak Üniversitesi'ne Yeni Rektör: Prof. Dr. Ahmet Demir Atandı

Resmi Gazete duyurdu

Resmi Gazete’de yayımlanan atama listesine göre Uşak Üniversitesi Rektörlüğü görevine Prof. Dr. Ahmet Demir atandı.

Atamalar, Cumhurbaşkanlığı kararıyla toplam 9 üniversiteye yapıldı ve gece yayımlanan listeyi binlerce kişi gündeminde takip etti.

Prof. Dr. Ahmet Demir'in akademik ve idari geçmişi

Prof. Dr. Ahmet Demir, 1959 yılında Uşak Ulubey'de doğdu. 1976 yılında Afyon Lisesi'nden, 1981 yılında ise İTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

1983 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak akademik hayata başladı. Aynı üniversiteden 1985 yılında Yüksek Mühendis, 1990 yılında ise Doktor unvanlarını aldı.

1988-1989 yıllarında Hollanda'nın Delft kentinde I.H.E. (MS. Sanitary Engineering) kursuna katıldı. 2002 yılında profesör unvanını alan Demir, 2006-2008 yılları arasında YTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Başkanlığı yaptı.

Aynı zamanda 2008-2010 ve 2014-2016 yılları arasında YTÜ İnşaat Fakültesi Dekanlığı görevlerinde bulundu. Ayrıca 2010-2014 tarihleri arasında İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü görevini yürüttü.

Resmi atama kararıyla Prof. Dr. Ahmet Demir, Uşak Üniversitesi'nde rektörlük görevine başlayacak.

