Prof. Dr. Musa Alcı Ege Üniversitesi Rektörü oldu

Prof. Dr. Musa Alcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ege Üniversitesi Rektörü olarak atandı ve düzenlenen devir teslim töreniyle görevini Prof. Dr. Necdet Budak’tan devraldı.

Resmi Gazetede yayımlanan atama kararı ile, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddesi uyarınca Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Alcı atandı. Gerçekleşen atamanın ardından üniversitede devir teslim töreni düzenlendi.

Yeni rektörün değerlendirmesi

Törende konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, "Ege Üniversitesi, ülkemizin dördüncü sırada bölgemizde ise ilk sırada kurulan bir yükseköğretim kurumudur. Bu sene üniversitemiz yetmişinci yılını kutluyor. Prof. Dr. Necdet Budak hocamızın döneminde üniversitemiz, tam akreditasyon ve araştırma üniversitesi statüsü alarak önemli kazanımlar elde etti. İnşallah bundan sonra da el birliği ile üniversitemizi daha ileriye taşıyacağız. Ege Üniversitesinin kurucu rektöründen başlayarak, görev yapan tüm rektörlerimize şükranlarımı sunuyorum. Hayatta olanlara teşekkür ediyorum. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Ege Üniversitesi olarak yeni dönemdeki önceliğimiz eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme başta olmak üzere akademiye ağırlık vereceğiz. Üniversitemizi hep birlikte daha ileriye götüreceğiz. Beni Rektörlük görevine layık gören başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a şükranlarımı arz ederim"

Görevi devreden rektörün konuşması

Rektörlük görevini Prof. Dr. Musa Alcı’ya devreden Prof. Dr. Necdet Budak ise, "17 Ekim 2017 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın tensip ve takdirleriyle atanarak onurla yürüttüğüm Rektörlük görevini bugün, değerli öğretim üyemiz Prof. Dr. Musa Alcı’ya devrediyorum. Beni bu göreve layık görerek üniversiteme hizmet etme onurunu bahşeden Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Türkiye’nin 1955 yılında kurulan dördüncü üniversitesi olan Ege Üniversitesi, köklü geleneği ve güçlü akademik birikimiyle her zaman ülkemizin gururu olmuştur. Bu büyük mirasa layık olmak için hep birlikte çok çalıştık; üniversitemizin bugün ‘Araştırma Üniversitesi’ statüsüne yükselmesi ise en büyük mutluluklarımızdan biri olmuştur. Bu başarı, yalnızca bir yönetimin değil; akademisyeninden öğrencisine, idari personelinden tüm paydaşlarına kadar büyük bir ailenin ortak emeğidir. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Bugün görevi devralan Prof. Dr. Musa Alcı’ya yürekten başarılar diliyorum. Ege Üniversitesinin daha da büyüyüp güçleneceğine; bilimde, araştırmada ve uluslararasılaşmada çok daha ileri noktalara ulaşacağına inancım tamdır. Her zaman olduğu gibi, bundan sonra da Ege Üniversitesinin ve Sayın Rektörümüzün yanında olacağımı özellikle belirtmek isterim. Bu bayrak, aynı kararlılık ve heyecanla yoluna devam edecektir"

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Necdet Budak, rektörlük görevine atanan Prof. Dr. Musa Alcı’ya çiçek takdiminde bulundu.

Prof. Dr. Musa Alcı kimdir?

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünde tamamlayan Prof. Dr. Alcı, yüksek lisans eğitimini de aynı fakültede tamamladı. Doktorasını Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamlayan Prof. Dr. Musa Alcı, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Devreler ve Sistemler Anabilim Dalında 2000 yılında doktor öğretim üyesi, 2010 yılında doçent ve 2016 yılında profesörlük unvanı aldı.

2017 - 2020 yılları arasında Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölüm Başkanlığı görevini üstlenen Prof. Dr. Alcı; Sistem Tanılama, Yapay Zeka, Bilgisayarda Öğrenme ve Örüntü Tanıma, Benzetim, Modelleme ve Tanıma, Elektrik-elektronik Mühendisliği, Bulanık Kümeler ve Sistemler, Sistem Dinamiği ve Kontrolü ile Mühendislik ve Teknoloji alanlarında akademik çalışmalar yürütüyor.

