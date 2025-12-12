Düzce’de İsmetpaşa Ortaokulu yeni binasında eğitime başladı

Yeni bina Darıcı Mahallesi’nde hizmete girdi

DÜZCE(İHA) – Şehir merkezindeki trafik sorununu azaltmak ve öğrencilerin daha güvenli, modern bir ortamda eğitim görmesini sağlamak amacıyla İsmetpaşa Ortaokulu Darıcı Mahallesi’ndeki yeni binasına taşındı. Yeni okulun eğitim-öğretime açılışı törenle gerçekleştirildi.

Törene Vali Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, il protokolü, eğitim camiası temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin halk oyunu gösterisi davetlilerin beğenisini topladı.

Vali Aslan: "Düzce eğitim öğretimde otobana çıkacak"

Vali Selçuk Aslan, törende yaptığı konuşmada eğitime yapılan yatırımların önemine vurgu yaptı ve şu ifadeleri kullandı: "Yoğun bir emeğin sonucu olarak eğitim öğretime teslim ediyoruz. Bugün Düzce’de 412 eğitim kurumumuz, 6 bine yakın eğitim ordusu söz konusu. Düzce eğitim öğretimde otobana çıkacak. Daha güçlü donanımlı kılacağız".

Belediye yatırımları: Üç okul birden

Dr. Faruk Özlü ise girişimleriyle Kasım Aktaş Ortaokulu ve Azmimilli İlkokulu’ndan sonra İsmetpaşa Ortaokulunu da eğitim camiasına kazandırdıklarını belirtti. Başkan Özlü, okulların modern donanım ve geniş sosyal–sportif alanlara kavuştuğunu söyleyerek, hayırseverlerle yapılan iş birliklerine değindi: "Bunlardan biri Kasım Aktaş. ‘Okul yapacağım’ dedi ve yaptı. Kalanını ise Milli Eğitim Bakanlığımız tamamladı. İsmetpaşa Okulu’nun eski yerinde bir öğrenciye bir metrekare yer düşüyordu. Düzce Lisesi’nin mimarisinde olacak dedim ve benziyor. Buranın özel önemi var benim için, hayırlı uğurlu olsun".

Milletvekili Ayşe Keşir de törene katılarak yeni okulun hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından yapılan duayla İsmetpaşa Ortaokulu resmen eğitime açıldı; protokol üyeleri okulu gezerek öğrencilerle sohbet etti.

