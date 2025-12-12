DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,1 0,12%
ALTIN
5.955,34 -1,77%
BITCOIN
3.940.560,8 -0,82%

Düzce’de İsmetpaşa Ortaokulu yeni binasında eğitime başladı

İsmetpaşa Ortaokulu, Darıcı Mahallesi'ndeki yeni binasında törenle açıldı; Vali Selçuk Aslan yatırımları ve 412 kurum ile 6 bine yakın eğitim ordusunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 14:52
Düzce’de İsmetpaşa Ortaokulu yeni binasında eğitime başladı

Düzce’de İsmetpaşa Ortaokulu yeni binasında eğitime başladı

Yeni bina Darıcı Mahallesi’nde hizmete girdi

DÜZCE(İHA) – Şehir merkezindeki trafik sorununu azaltmak ve öğrencilerin daha güvenli, modern bir ortamda eğitim görmesini sağlamak amacıyla İsmetpaşa Ortaokulu Darıcı Mahallesi’ndeki yeni binasına taşındı. Yeni okulun eğitim-öğretime açılışı törenle gerçekleştirildi.

Törene Vali Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, il protokolü, eğitim camiası temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin halk oyunu gösterisi davetlilerin beğenisini topladı.

Vali Aslan: "Düzce eğitim öğretimde otobana çıkacak"

Vali Selçuk Aslan, törende yaptığı konuşmada eğitime yapılan yatırımların önemine vurgu yaptı ve şu ifadeleri kullandı: "Yoğun bir emeğin sonucu olarak eğitim öğretime teslim ediyoruz. Bugün Düzce’de 412 eğitim kurumumuz, 6 bine yakın eğitim ordusu söz konusu. Düzce eğitim öğretimde otobana çıkacak. Daha güçlü donanımlı kılacağız".

Belediye yatırımları: Üç okul birden

Dr. Faruk Özlü ise girişimleriyle Kasım Aktaş Ortaokulu ve Azmimilli İlkokulu’ndan sonra İsmetpaşa Ortaokulunu da eğitim camiasına kazandırdıklarını belirtti. Başkan Özlü, okulların modern donanım ve geniş sosyal–sportif alanlara kavuştuğunu söyleyerek, hayırseverlerle yapılan iş birliklerine değindi: "Bunlardan biri Kasım Aktaş. ‘Okul yapacağım’ dedi ve yaptı. Kalanını ise Milli Eğitim Bakanlığımız tamamladı. İsmetpaşa Okulu’nun eski yerinde bir öğrenciye bir metrekare yer düşüyordu. Düzce Lisesi’nin mimarisinde olacak dedim ve benziyor. Buranın özel önemi var benim için, hayırlı uğurlu olsun".

Milletvekili Ayşe Keşir de törene katılarak yeni okulun hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından yapılan duayla İsmetpaşa Ortaokulu resmen eğitime açıldı; protokol üyeleri okulu gezerek öğrencilerle sohbet etti.

DÜZCE'DE EĞİTİM YATIRIMLARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR. DÜZCE KENT MERKEZİNDE BULUNAN VE TRAFİKTE...

DÜZCE'DE EĞİTİM YATIRIMLARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR. DÜZCE KENT MERKEZİNDE BULUNAN VE TRAFİKTE SORUN OLUŞTURAN İSMETPAŞA ORTAOKULU, ÖĞRENCİLERİN DAHA GÜVENLİ VE İYİ ŞARTLARDA EĞİTİM GÖRMESİ İÇİN DARICI MAHALLESİ'NDE YAPILAN YENİ BİNASINA TAŞINDI.

DÜZCE'DE EĞİTİM YATIRIMLARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR. DÜZCE KENT MERKEZİNDE BULUNAN VE TRAFİKTE...

İLGİLİ HABERLER

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anadolu Üniversitesi'nde YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Saha Ziyareti Tamamlandı
2
Çermik'te Öğrenciler Tarihi ve Doğayı Tuvallere Taşıyor
3
Mehmet Görmez, Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü olarak atandı
4
2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi
5
SAÜ’den Jingdezhen İş Birliği: Türkiye-Çin Ortak Laboratuvarı Kuruluyor
6
Malatya Büyükşehir Semt Konakları’nda bin 350 öğrenci deneme sınavına katıldı
7
Osmaniye'de Öğrencilere Kişisel Güvenlik Eğitimi

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?