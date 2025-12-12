DOLAR
Eskişehir'de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası: Teknik Gezilerle Yerli Üretime Vurgu

Eskişehir'deki Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında işletme ziyaretleri ve teknik gezilerle yerli üretimi ve mesleki becerileri güçlendiriyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 14:27
Eskişehir'de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası: Teknik Gezilerle Yerli Üretime Vurgu

Eskişehir'de Mesleki Liselerden Yerli Üretime Destek

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında yürüttükleri etkinliklere aralıksız devam ediyor.

İşletme Ziyaretleriyle Sahada Eğitim

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, il genelinde gerçekleştirilen işletme ziyaretleri ve teknik gezilerle öğrencilerde yerli üretim bilincinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Düzenlenen ziyaretlerle öğrencilerin hem sektörü yerinde tanıması hem de mesleki becerilerini geliştirmesi hedefleniyor. Öğretmenler eşliğinde gerçekleştirilen teknik geziler sayesinde öğrenciler, ziyaret ettikleri işletmelerde üretim süreçlerini yakından inceleme fırsatı buluyor.

Okul ile İş Dünyası Arasında Köprü

Bu aktif saha deneyimi, aynı zamanda okul ile iş dünyası arasında güçlü bir iş birliği ağı oluşturulmasına katkı sağlıyor ve öğrencilerin mesleki yetişkinlik sürecine pratik bir başlangıç yapmasına imkan tanıyor.

