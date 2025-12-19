DOLAR
BARÜ ve YOBÜ Akademik İş Birliği Protokolü İmzaladı

Bartın Üniversitesi ile Yozgat Bozok Üniversitesi, ortak proje, araştırma, yayın ve akademik etkinlikleri kapsayan iş birliği protokolü imzaladı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 17:49
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 17:49
Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) arasında akademik ve bilimsel çalışmaları güçlendirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, iki kurumun ortak proje üretmesi, araştırma yürütmesi ve bilimsel yayınlar gerçekleştirmesini hedefliyor.

Rektörlükte gerçekleşen ziyaret

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya’yı ziyaret etti. Rektörlük makamında yapılan görüşmede, iki kurum arasında yürütülebilecek ortak çalışmalar ve akademik deneyim paylaşımı üzerine istişarelerde bulunuldu.

Ziyarette YOBÜ’den Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Kocakaya ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Fuat Köksal, BARÜ’den ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yafes Yıldız, Genel Sekreter Mesut Kasap ile Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Gençel yer aldı.

Protokolün kapsamı

Rektörlük Senato Salonu’nda BARÜ’nün yürüttüğü akademik, bilimsel ve toplumsal çalışmaların sunumunun ardından imzalanan protokol, iki üniversitenin ortak proje, araştırma ve bilimsel yayın yapmasını; kongre, sempozyum, konferans gibi ortak akademik ve bilimsel faaliyetler düzenlemesini öngörüyor. Protokol BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile YOBÜ Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar tarafından imzalandı.

Ziyaret programı ve teşekkürler

Rektörler daha sonra Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde düzenlenen ParaFest’25 etkinliğini, kampüsteki camiyi ve BARÜ Engelsiz Yaşam Alanını ziyaret etti. Rektör Yaşar, misafirperverlikleri için Rektör Akkaya’ya teşekkür etti. Rektör Akkaya ise nazik ziyaret için Rektör Yaşar’a teşekkürlerini sunarak imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi.

