Muğla'ya 25 Yeni "Şahin" Trafik Polisi Göreve Başladı

Eğitim süreci ve göreve hazırlık

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini artırmak ve denetim kapasitesini güçlendirmek amacıyla bünyesine yeni "Şahin" ekipleri kattı. Zorlu eğitim programını başarıyla tamamlayan 25 personel, düzenlenen törenle sertifikalarını alarak göreve hazır olduklarını ilan etti.

Muğla'nın yoğun trafiği ve turistik yapısı dikkate alınarak planlanan eğitim programı sona erdi. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak personeller, motosikletli trafik polisi (Şahin) olabilmek için teorik ve uygulamalı birçok zorlu aşamadan geçti.

Eğitim içerikleri ve beklentiler

Eğitimler süresince personele ileri sürüş teknikleri, hızlı ve güvenli müdahale yöntemleri, motosiklet üzerinde alan hakimiyeti ve trafik denetimlerinde etkin iletişim gibi konularda kapsamlı dersler verildi.

Eğitimi başarıyla bitiren 25 polis memuru, düzenlenen törenle sertifikalarını teslim aldı. Yeni ekiplerin göreve başlamasıyla birlikte, özellikle trafiğin sıkıştığı noktalarda ve olaylara müdahale süresinde önemli ölçüde hız kazanılması hedefleniyor.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, motorize ekiplerin sayısının artmasıyla trafik kuralı ihlallerinin önüne geçilmesinin ve kaza oranlarının minimize edilmesinin amaçlandığını belirtti. Yeni "Şahin" ekipleri, şehrin stratejik noktalarında ve yoğun güzergahlarda aktif olarak devriye görevine başlayacak.

MUĞLA YOLLARINDA "ŞAHİN" DÖNEMİ 25 YENİ PERSONEL SERTİFİKASINI ALDI