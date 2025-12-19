DOLAR
42,8 -0,19%
EURO
50,25 -0,11%
ALTIN
5.958,02 0,01%
BITCOIN
3.758.563,59 -3,53%

Muğla'ya 25 Yeni "Şahin" Trafik Polisi Göreve Başladı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne katılan 25 yeni "Şahin" motosikletli trafik polisi, tamamlanan eğitim sonrası sertifikalarını alarak göreve başladı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 16:52
Muğla'ya 25 Yeni "Şahin" Trafik Polisi Göreve Başladı

Muğla'ya 25 Yeni "Şahin" Trafik Polisi Göreve Başladı

Eğitim süreci ve göreve hazırlık

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini artırmak ve denetim kapasitesini güçlendirmek amacıyla bünyesine yeni "Şahin" ekipleri kattı. Zorlu eğitim programını başarıyla tamamlayan 25 personel, düzenlenen törenle sertifikalarını alarak göreve hazır olduklarını ilan etti.

Muğla'nın yoğun trafiği ve turistik yapısı dikkate alınarak planlanan eğitim programı sona erdi. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak personeller, motosikletli trafik polisi (Şahin) olabilmek için teorik ve uygulamalı birçok zorlu aşamadan geçti.

Eğitim içerikleri ve beklentiler

Eğitimler süresince personele ileri sürüş teknikleri, hızlı ve güvenli müdahale yöntemleri, motosiklet üzerinde alan hakimiyeti ve trafik denetimlerinde etkin iletişim gibi konularda kapsamlı dersler verildi.

Eğitimi başarıyla bitiren 25 polis memuru, düzenlenen törenle sertifikalarını teslim aldı. Yeni ekiplerin göreve başlamasıyla birlikte, özellikle trafiğin sıkıştığı noktalarda ve olaylara müdahale süresinde önemli ölçüde hız kazanılması hedefleniyor.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, motorize ekiplerin sayısının artmasıyla trafik kuralı ihlallerinin önüne geçilmesinin ve kaza oranlarının minimize edilmesinin amaçlandığını belirtti. Yeni "Şahin" ekipleri, şehrin stratejik noktalarında ve yoğun güzergahlarda aktif olarak devriye görevine başlayacak.

MUĞLA YOLLARINDA "ŞAHİN" DÖNEMİ 25 YENİ PERSONEL SERTİFİKASINI ALDI

MUĞLA YOLLARINDA "ŞAHİN" DÖNEMİ 25 YENİ PERSONEL SERTİFİKASINI ALDI

MUĞLA YOLLARINDA "ŞAHİN" DÖNEMİ 25 YENİ PERSONEL SERTİFİKASINI ALDI

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla'ya 25 Yeni "Şahin" Trafik Polisi Göreve Başladı
2
Kütahya'da Emniyete Hayvan Sevkleri ve Yol Kontrolleri Eğitimi
3
Malatya'da Sürdürülebilir Eğitim: Mustafa Sarıtaç ve Beytepe Koleji
4
Cizre'de Açıköğretim 1. Dönem Yazılı Sınavları İçin Koordinasyon Toplantısı
5
İEÜ ile Cervantes Enstitüsü'nden İzmir-İspanya eğitim köprüsü
6
Sakarya Üniversitesi IdeaFusion: EcoPilot (OPLOG) birinci oldu
7
Söke'de 4. Okullar Arası Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası — 'İşimiz Gücümüz Oyun'

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül