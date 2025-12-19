DOLAR
42,8 -0,19%
EURO
50,25 -0,11%
ALTIN
5.958,02 0,01%
BITCOIN
3.758.563,59 -3,53%

Söke'de 4. Okullar Arası Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası — 'İşimiz Gücümüz Oyun'

Söke'de Sazlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen 4. Okullar Arası Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasına 26 okuldan 156 öğrenci katıldı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 16:14
Söke'de 4. Okullar Arası Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası — 'İşimiz Gücümüz Oyun'

Söke'de 4. Okullar Arası Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası

"İşimiz Gücümüz Oyun" projesi kapsamında Sazlı Kültür Merkezi'nde buluştular

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Okullar Arası Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası, İşimiz Gücümüz Oyun Projesi kapsamında Söke'de gerçekleştirildi. Etkinlik, öğrenmeyi oyunla destekleyerek öğrencilerin stratejik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Turnuvanın açılışını Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı gerçekleştirdi; Yapıcı, sözü edilen organizasyon için sembolik bir başlangıç hamlesi yaptı. Açılış konuşmasında etkinliğin öğrenci gelişimine katkısına dikkat çekti.

Organizasyona 26 okuldan toplam 156 öğrenci katıldı. Katılımcılar çeşitli akıl ve zeka oyunlarında yeteneklerini sergileyerek centilmence bir rekabet ortamında hem eğlendi hem de öğrenme fırsatı buldu.

Şerafettin Yapıcı turnuvaya ilişkin, "İşimiz Gücümüz Oyun Projesi kapsamında gerçekleştirilen bu tür etkinlikler öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine önemli katkılar sunuyor. Turnuvaya katılan tüm öğrencilere ve emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlik, hem aileler hem de eğitimciler tarafından yoğun ilgiyle takip edildi; organizasyonun amacı öğrencilerde kalıcı kazanımlar yaratmak ve zeka oyunlarını yaygınlaştırmak olarak öne çıktı.

SÖKE'DE AKIL ZEKA OYUNLARI TURNUVASI

SÖKE'DE AKIL ZEKA OYUNLARI TURNUVASI

BAŞLANGIÇ HAMLESİ MÜDÜR YAPICI'DAN

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla'ya 25 Yeni "Şahin" Trafik Polisi Göreve Başladı
2
Kütahya'da Emniyete Hayvan Sevkleri ve Yol Kontrolleri Eğitimi
3
Malatya'da Sürdürülebilir Eğitim: Mustafa Sarıtaç ve Beytepe Koleji
4
Cizre'de Açıköğretim 1. Dönem Yazılı Sınavları İçin Koordinasyon Toplantısı
5
İEÜ ile Cervantes Enstitüsü'nden İzmir-İspanya eğitim köprüsü
6
Sakarya Üniversitesi IdeaFusion: EcoPilot (OPLOG) birinci oldu
7
Söke'de 4. Okullar Arası Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası — 'İşimiz Gücümüz Oyun'

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül