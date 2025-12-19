Söke'de 4. Okullar Arası Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası

"İşimiz Gücümüz Oyun" projesi kapsamında Sazlı Kültür Merkezi'nde buluştular

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Okullar Arası Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası, İşimiz Gücümüz Oyun Projesi kapsamında Söke'de gerçekleştirildi. Etkinlik, öğrenmeyi oyunla destekleyerek öğrencilerin stratejik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Turnuvanın açılışını Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı gerçekleştirdi; Yapıcı, sözü edilen organizasyon için sembolik bir başlangıç hamlesi yaptı. Açılış konuşmasında etkinliğin öğrenci gelişimine katkısına dikkat çekti.

Organizasyona 26 okuldan toplam 156 öğrenci katıldı. Katılımcılar çeşitli akıl ve zeka oyunlarında yeteneklerini sergileyerek centilmence bir rekabet ortamında hem eğlendi hem de öğrenme fırsatı buldu.

Şerafettin Yapıcı turnuvaya ilişkin, "İşimiz Gücümüz Oyun Projesi kapsamında gerçekleştirilen bu tür etkinlikler öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine önemli katkılar sunuyor. Turnuvaya katılan tüm öğrencilere ve emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlik, hem aileler hem de eğitimciler tarafından yoğun ilgiyle takip edildi; organizasyonun amacı öğrencilerde kalıcı kazanımlar yaratmak ve zeka oyunlarını yaygınlaştırmak olarak öne çıktı.

SÖKE'DE AKIL ZEKA OYUNLARI TURNUVASI